Lapkričio 20 d. rytą Lenkijos Liublino ir Pakarpatės vaivadijose buvo paskelbtas oro smūgio pavojus. „Susiraskite saugią vietą. Vykdykite pagalbos tarnybų nurodymus. Laukite tolesnių naujienų“, – rašoma vietos gyventojams išsiųstame įspėjime.
„Astra“ patikslino informaciją, kad Lenkijos kariuomenė pranešė apie galimą šalies oro erdvės pažeidimą „nežinomais oro objektais“.
„Dėl įtariamo Lenkijos oro erdvės pažeidimo, kurį padarė nežinomi oro objektai, informacija apie oro grėsmę buvo perduota Vyriausybės saugumo centrui. Vyksta tyrimas, siekiant patvirtinti radarų duomenis ir, jei reikia, imtis priemonių galimai grėsmei neutralizuoti“, – pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operatyvinė vadovybė.
Jie pažadėjo vėliau pateikti išsamesnės informacijos.
Matyt, tai galėjo būti Rusijos raketos ar dronai, kurie lapkričio 20 d. naktį atakavo vakarinius Ukrainos regionus ir tęsia atakas šįryt.
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