Tatarstano vadovo spaudos tarnybos teigimu, didelio gaisro pavyko išvengti dėl automatinės gaisro gesinimo sistemos ir koordinuotų saugumo tarnybų veiksmų, pranešė Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.
Spaudos tarnyba taip pat pranešė, kad dronų nuolaužos apgadino kelis civilinius objektus, tačiau daugiau informacijos nepateikė. Nukentėjusiųjų nėra.
Nepriklausomo „Telegram“ kanalo „Astra“ duomenimis, dronai atakavo Kaleikino naftos perpumpavimo stotį Almetjevske. Stotis priklauso bendrovei „Transneft-Prikamje“ ir yra vienas svarbiausių Rusijos naftotiekių tinklo mazgų.
Dronų ataka
Ukrainos stebėsenos kanalo „Exilenova Plus“ duomenimis, liudytojai pranešė, kad per Ukrainos dronų ataką Kaleikino naftos perpumpavimo stotyje kilo gaisras.
Objektas yra netoli Almetjevsko miesto, maždaug už 380 kilometrų į šiaurę nuo Rusijos ir Kazachstano sienos.
Pastarąjį kartą Ukrainos dronai puolė Kaleikino stotį vasarį. Tuomet užsidegė du naftos rezervuarai, pranešė Ukrainos pareigūnai. Agentūros „Reuters“ duomenimis, dėl šios atakos bendrovė „Transneft“ buvo priversta gerokai sumažinti į naftotiekių sistemą priimamos naftos kiekį.
Ukrainos pajėgos surengė naujus smūgius į taikinius Rusijoje likus vos kelioms valandoms iki JAV, Rusijos ir Kinijos vadovų trišalio susitikimo.
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