„Mūsų šalys turi daug bendrų interesų sprendžiant regioninius konfliktus, įskaitant, žinoma, konfliktą Ukrainoje“, – sakė V. Putinas.
„Esu įsitikinęs, kad Rusija, JAV ir Kinija, mūsų tautos, gali svariai prisidėti prie taikos ir stabilumo stiprinimo visame pasaulyje, jei konstruktyviai bendradarbiausime remdamiesi abipuse pagarba, lygiateisiškumu ir interesų pusiausvyra“, – aiškino jis.
Rusijos vadovas pridūrė, kad šį klausimą aptarė per atskirus susitikimus su Xi Jinpingu trečiadienį ir D. Trumpu ketvirtadienį.
Aptars karą Ukrainoje
D. Trumpas savo ruožtu patvirtino su Rusijos ir Kinijos lyderiais aptarsiąs karą Ukrainoje.
„Aptarsime Rusijos ir Ukrainos karą“, – prasidėjus beprecedenčiam trišaliam susitikimui Šendžene pareiškė JAV prezidentas.
Kaip skelbta, susitikimo darbotvarkėje – branduoliniai ginklai ir karai Ukrainoje bei Irane.
Save sumaniu derybininku laikančiam D. Trumpui šis trišalis susitikimas taps jo reputacijos išbandymu. JAV prezidentas susitikimą su Xi Jinpingu ir V. Putinu – dviem pagrindiniais Jungtinių Valstijų varžovais – pristatė kaip galimybę susitarti dėl branduolinių ginklų kontrolės taisyklių ir pradėti spręsti karus Ukrainoje bei Irane.
Ekspertai didelio proveržio šiame susitikime nesitiki.
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