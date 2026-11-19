Demokratams perėmus Kongreso kontrolę, Baltieji rūmai gali patirti didesnį spaudimą didinti karinę ir finansinę paramą Ukrainai, sakė vienas su derybomis susipažinęs šaltinis. Tai galėtų smarkiai susilpninti Rusijos pozicijas derybose.
Kitos kadencijos Kongresas taip pat galėtų atidžiau išnagrinėti D. Trumpo administracijos ryšius su Kremliumi, todėl Baltiesiems rūmams liktų mažiau veiksmų laisvės. Jeigu Kongreso nariai atvirai ragintų laikytis griežtesnės pozicijos Maskvos atžvilgiu, Kremlius galėtų prarasti galimybę išsiderėti iš Vašingtono nuolaidų, praneša „The Kyiv Independent“.
Rusija, Ukraina ir Jungtinės Valstijos derybas Abu Dabyje baigė proveržio taip ir nepasiekusios. Šalys paskelbė tik apie dar vienus didelio masto apsikeitimus belaisviais ir ketinimus netrukus tęsti derybas. Tolesnių susitikimų datos dar nenustatytos.
Trišalės derybos
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas lapkričio 19 d. susitinka su D. Trumpu ir Kinijos lyderiu Xi Jinpingu.
Žiniasklaida, remdamasi šaltiniais, pranešė, kad šį susitikimą inicijavo V. Putinas, norėdamas juo pasinaudoti tam, kad aptartų būdus užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą, tačiau Xi Jinpingas šį klausimą į susitikimo darbotvarkę įtraukti atsisakė.
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