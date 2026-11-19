„Laukiame mūsų susitikimo. Daugelį metų palaikome puikius santykius, seniai vienas kitą pažįstame ir manau, kad iš šio susitikimo gali gimti daug puikių dalykų arba bent jau prasidėti jų kūrimas“, – Šendžene sakė D. Trumpas. Kremliaus paskelbtame susitikimo įraše jis V. Putiną pavadino savo „bičiuliu“.
Vėliau tą patį ketvirtadienį Šendžene įvyks pirmasis trišalis Xi Jinpingo, D. Trumpo ir V. Putino susitikimas.
Po Trumpo, Putino ir Xi Jinpingo derybų Berlyne įvyks Ukrainos sąjungininkų susitikimas
Vokietija ketvirtadienį rengia Ukrainos sąjungininkų susitikimą – vadinamąjį „Norinčiųjų koalicijos“ viršūnių susitikimą. Europa remia Kyjivą kare su Rusija ir siekia dalyvauti visose būsimose taikos derybose.
Susitikimą Berlyne kartu rengia Vokietijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės lyderiai. Jis prasidės praėjus vos kelioms valandoms po istorinio trišalio JAV prezidento Donaldo Trumpo, Rusijos vadovo Vladimiro Putino ir Kinijos lyderio Xi Jinpingo susitikimo Šendžene.
Vokietijos sostinėje vyksiančiose derybose dalyvaus daugiau kaip 30 Europos šalių vadovų, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir JAV pasiuntiniai Jaredas Kushneris bei Steve'as Witkoffas.
Susitikimo tikslas – sustiprinti Europos vaidmenį siekiant užbaigti beveik penkerius metus trunkantį karą Ukrainoje – didžiausią konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo. Iki šiol pastangos jį užbaigti daugiausia priklausė nuo Vašingtono, Maskvos ir Kyjivo.
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