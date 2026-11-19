V. Zelenskis tai sakė duodamas interviu televizijai „NBC News“, kai ją paklausė, ką pasakytų Donaldui Trumpui, Xi Jinpingui ir Vladimirui Putinui, jeigu dalyvautų jų susitikime Kinijoje.
„Pirmiausia viskas prasideda mūšio lauke. Ten prasideda visas karas, o bet kokia pažanga siekiant taikos įmanoma tik tada, jei mūšio lauke įsigalioja paliaubos“, – sakė jis.
Pasak V. Zelenskio, „visiškai aišku, kaip tai pasiekti, nes Kinija ir Jungtinės Valstijos turi tam pakankamai galios“.
Valstybės turi pakankamai įtakos
Ukrainos lyderio teigimu, šios valstybės turi pakankamai įtakos, kad sustabdytų V. Putiną „vienintelio susitikimo metu“.
„Žinoma, jeigu Kinija ir Jungtinės Valstijos įvestų sankcijas arba bent jau pareikštų, kad jas įves ir nutrauks prekybą su Rusija, karas baigtųsi“, – sakė V. Zelenskis.
Kaip jau pranešta, Kinijoje vyksta Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumo viršūnių susitikimas, kurio kuluaruose numatomos trišalės JAV, Kinijos ir Rusijos lyderių derybos.
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