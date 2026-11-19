Po Trumpo, Putino ir Xi Jinpingo derybų Berlyne įvyks Ukrainos sąjungininkų susitikimas
Vokietija ketvirtadienį rengia Ukrainos sąjungininkų susitikimą – vadinamąjį „Norinčiųjų koalicijos“ viršūnių susitikimą. Europa remia Kyjivą kare su Rusija ir siekia dalyvauti visose būsimose taikos derybose.
Susitikimą Berlyne kartu rengia Vokietijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės lyderiai. Jis prasidės praėjus vos kelioms valandoms po istorinio trišalio JAV prezidento Donaldo Trumpo, Rusijos vadovo Vladimiro Putino ir Kinijos lyderio Xi Jinpingo susitikimo Šendžene.
Vokietijos sostinėje vyksiančiose derybose dalyvaus daugiau kaip 30 Europos šalių vadovų, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir JAV pasiuntiniai Jaredas Kushneris bei Steve'as Witkoffas.
Susitikimo tikslas – sustiprinti Europos vaidmenį siekiant užbaigti beveik penkerius metus trunkantį karą Ukrainoje – didžiausią konfliktą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo. Iki šiol pastangos jį užbaigti daugiausia priklausė nuo Vašingtono, Maskvos ir Kyjivo.
Pagrindinė susitikimo žinia – tvirta Europos parama Ukrainai siekiant teisingos taikos ir būtinybė suteikti jai Vakarų saugumo garantijas pokario laikotarpiu, siekiant užkirsti kelią bet kokiai būsimai agresijai.
Tačiau baiminamasi, kad D. Trumpas, V. Putinas ir Xi Jinpingas gali priimti sprendimus dėl Ukrainos neatsiklausę Kyjivo ir Europos, o plačiau žvelgiant – mėginti padalyti pasaulį į XXI amžiaus įtakos sferas.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas paragino D. Trumpą išlaikyti bendrą poziciją su Europos NATO sąjungininkėmis, nors JAV prezidentas dažnai reiškia susižavėjimą V. Putinu ir griežtai kritikuoja V. Zelenskį.
„Dar kartą noriu labai aiškiai perduoti mūsų žinią Jungtinėms Valstijoms: prašome, jokių staigmenų“, – praėjusią savaitę Dubline vykusiame ES viršūnių susitikime sakė F. Merzas.
„Likite Europos ir Ukrainos komandos pusėje ir dirbkime kartu, kad Ukrainoje būtų pasiekta tikra taika“, – pridūrė jis.
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Smūgis Rusijai: Krymo tiltas vėl atakuotas
Tiltas, jungiantis aneksuotą Krymą su Rusija, trečiadienį vėl buvo atakuotas, pranešė vietos Rusijos pareigūnas.
Tai įvyko praėjus dviem dienoms po to, kai Ukrainos smūgiai padarė didelės žalos šiai infrastruktūrai.
„Po naujos Krymo tilto atakos eismas laikinai sustabdytas. Visos atitinkamos tarnybos dirba vietoje. Žala vertinama“, – savo „Telegram“ kanale parašė Maskvos paskirtas Krymo vadovas Sergejus Aksionovas.
Išpuolis įvykdytas likus vos kelioms valandoms iki beprecedenčio Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) ir JAV vadovu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) Kinijoje.
Tiltas tapo pagrindiniu Ukrainos taikiniu nuo 2022-ųjų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją.
Antradienį Ukraina surengė didelę ataką prieš šį tiltą, panaudodama raketas ir dronus.
Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) pranešė, kad viena iš tilto metalinių arkų „ir po ja esanti važiuojamosios kelio dalies atkarpa buvo visiškai sunaikintos“.
Rusijos transporto ministerija pareiškė, kad traukinių eismas tiltu atnaujintas „viena vėže“, o „antrojoje atkarpoje“ vyksta remonto darbai.
Tiltas laikomas V. Putino valdymo bei Krymo aneksijos simboliu ir yra itin svarbus aprūpinimo kelias regionui.
Į jį taikytasi jau keletą kartų, įskaitant 2022-ųjų spalį nugriaudėjusį sprogimą, kai ant tilto buvo detonuotas sprogmenų prikrautas sunkvežimis, sukėlęs eismo sutrikimų keliems mėnesiams.
Rusija Krymą aneksavo 2014 metais – tai buvo vienas pirmųjų veiksmų kruviname kare tarp Kyjivo ir Rusijos remiamų separatistų šalies rytuose.