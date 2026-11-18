Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha siūlymą Aleksejų Ferapontovą paskirti generalinio direktoriaus pavaduotoju socialiniame tinkle „X“ pavadino kategoriškai nepriimtinu ir paragino TATENA vadovą Rafaelį Mariano Grossi „atsisakyti šio paskyrimo“.
Pirmadienį visiems 35 TATENA Valdytojų tarybos nariams išsiųstame pranešime, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AP, R. M. Grossi pasiūlė A. Ferapontovo kandidatūrą į Branduolinės energijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas.
Pranešime taip pat buvo pasiūlyta kandidatūra iš JAV į Valdymo departamento generalinio direktoriaus pavaduotojo postą bei kandidatas iš Šiaurės Makedonijos į Garantijų departamento direktoriaus pareigas.
R. M. Grossi pasiūlė šią savaitę surengti neformalų pasitarimą su tarybos nariais dėl šių aukštų pareigūnų skyrimo.
Pagal TATENA statutą ir personalo taisykles, agentūros generalinis direktorius turi įgaliojimus skirti darbuotojus.
Ukrainos sankcijos
„Ferapontovui taikomos Ukrainos sankcijos už dalyvavimą Rusijos bandymuose įteisinti neteisėtą Zaporižios atominės elektrinės užgrobimą, – „X“ rašė A. Sybiha. – Tokiuose pažeidimuose dalyvavę pareigūnai turi atsakyti už savo veiksmus, o ne būti apdovanojami aukštomis pareigomis tarptautinėse organizacijose.“
„Aukšto pareigūno iš Rusijos institucijos, prisidėjusios prie neteisėto jėgainės užgrobimo įteisinimo, paskyrimas būtų nepriimtinas nebaudžiamumo palaikymas ir rimtas smūgis Agentūros patikimumui“, – pažymėjo A. Sybiha.
Šiuo metu A. Ferapontovas eina Rusijos federalinės aplinkos, technologijų ir branduolinės priežiūros tarnybos („Rostechnadzor“) vadovo pavaduotojo pareigas.
Rusijos užsienio reikalų ministerija į prašymą pakomentuoti situaciją kol kas neatsakė.
Zaporižios atominę elektrinę Rusija kontroliuoja nuo pat plataus masto Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios. Nors jėgainė neveikia, jai reikalingas patikimas išorinis elektros tiekimas, kad būtų aušinami šeši išjungti reaktoriai bei panaudotas kuras ir taip išvengta katastrofiškų branduolinių incidentų.
Ši jėgainė yra netoli fronto linijos. Ukraina ir Rusija kaltina viena kitą dėl apšaudymų šalia elektrinės.
Lapkričio 8-ąją šioje vietoje jau 27-ą kartą nuo konflikto pradžios buvo visiškai dingęs išorinis elektros tiekimas, pranešė TATENA. Išorinė elektros linija vėliau buvo atstatyta, tačiau jėgainėje sumažėjo dyzelino atsargos, reikalingos avariniams generatoriams, įspėjo agentūra.
R. M. Grossi siekia tapti JT vadovu
A. Sybiha taip pat paminėjo R. M. Grossi siekį tapti kitu JT generaliniu sekretoriumi ir pabrėžė TATENA „nepriklausomumo ir nešališkumo“ svarbą.
„Priimant tokios svarbos sprendimus negali būti vietos politiniams sumetimams ar išorinei įtakai“, – parašė jis.
R. M. Grossi savo planus skirti A. Ferapontovą TATENA Branduolinės energijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoju patvirtino per spaudos konferenciją trečiadienį, pirmąją eilinio TATENA Valdytojų tarybos posėdžio Vienoje dieną. R. M. Grossi teigė, kad šių paskyrimų kriterijai yra susiję su skiriamų asmenų „technine patirtimi ir techniniais gebėjimais“.
„Kai ką nors skiriu, aš neskiriu šalies, neskiriu politikos ir nesivadovauju prioritetais šiuo atžvilgiu, – sakė R. M. Grossi. – Mes skiriame asmenį ir individą, kuris turi gebėjimų užimti šias pareigas.“
R. M. Grossi pridūrė, kad konkrečiu su A. Ferapontovu susijusiu atveju „tai labai gerai žinomas ekspertas tokiose srityse kaip branduolinė sauga, branduolinis saugumas ir kitose“.
TATENA Branduolinės energijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojo postas atsilaisvino po to, kai TATENA rugsėjį nušalino ankstesnį pareigūną Michailą Čudakovą – aukštas pareigas ėjusį rusų pareigūną, dešimtmečius dirbusį Rusijos branduolinėje pramonėje.
Pranešama, kad M. Čudakovas tarp JT jaunimo grupės narių platino knygą, kurią išleido pasivadinęs slapyvardžiu ir kurioje, kaip teigiama, buvo žeminančių pasisakymų apie feminizmą bei LGBTIQ asmenis, taip pat išreikšta parama autoritariniam valdymui.
TATENA niekada viešai nekomentavo šio nušalinimo. Pirmasis apie M. Čudakovo nušalinimą pranešė leidinys „Bloomberg“.
TATENA iš viso turi šešis generalinio direktoriaus pavaduotojų postus.
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