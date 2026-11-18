Apie tai skelbia „Reuters“.
Šaltinių teigimu, dėl Ukrainos atakų šiuo metu sutrikusi arba visiškai sustabdyta 15 iš 35 didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų (NPG) veikla. Praėjusios savaitės viduryje tokių gamyklų buvo devynios.
Rusijos energetikos ministerija į „Reuters“ prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė.
Skaičiuojama, kad per pastarąsias 20 dienų dėl beveik kasdienių dronų smūgių naftos perdirbimo apimtys Rusijos gamyklose sumažėjo iki maždaug 400 tūkst. metrinių tonų per parą, arba apie 3 mln. barelių per parą. Spalio pabaigoje šis rodiklis viršijo 700 tūkst. metrinių tonų per parą.
Bendra nominali Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, kurios nuo spalio pabaigos patyrė atakas, galia siekia apie 500 tūkst. tonų per parą. Tai sudaro maždaug 54 proc. visų šalies pirminio naftos perdirbimo pajėgumų, kurie vertinami 930 tūkst. tonų per parą.
Ukrainos atakos
Vis dėlto „Reuters“ pašnekovai pažymėjo, kad dėl laipsniško gamybos pajėgumų mažinimo vidutinės naftos perdirbimo apimtys lapkritį kol kas išlieka didesnės nei 500 tūkst. tonų per parą. Tai maždaug 5–10 proc. mažiau nei rugsėjį ir spalį.
Šaltinių teigimu, tarp pagrindinių nuo Ukrainos atakų nukentėjusių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų yra Riazanės, Jaroslavlio, Kirišių ir Volgos regiono įmonės.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusį mėnesį Rusija jūra importavo rekordinį kiekį benzino. Taip nutiko Ukrainos dronams smarkiai apgadinus naftos perdirbimo gamyklas ir sumažinus šalies gamybos pajėgumus.
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