Oro bendrovės „Azimuth Airlines“ lėktuvas „Suchoj Superjet 100“ skrido iš Mineralinių Vandenų pietų Rusijoje į Antaliją, kur vyksta Jungtinių Tautų klimato konferencija COP31.
Gavus grasinimą, lėktuvas nusileido Antalijos oro uoste ir buvo nuvarytas į saugią zoną. Visi 65 keleiviai ir keturi įgulos nariai buvo evakuoti, pranešė naujienų agentūros DHA ir IHA.
IHA duomenimis, nieko įtartino nerasta.
Grasinimai Europoje
Anksčiau šį mėnesį dešimtys keleivinių skrydžių visoje Europoje sulaukė melagingų grasinimų susprogdinti bombas. Kelios šalys pradėjo tyrimus, siekdamos nustatyti grasinimų autorius.
Airija pareiškė įtarianti koordinuotą veiklą siekiant sukelti sutrikimų, tačiau kol kas nenustatė, kas jos ėmėsi.
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