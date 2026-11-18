Nepriklausomo Rusijos naujienų portalo „The Moscow Times“ teigimu, prastesnės kokybės benzino gamybos didinimas įvardytas kaip prioritetas per susitikimą, kuriam antradienį pirmininkavo šalies energetikos sektorių kuruojantis Rusijos vicepremjeras Aleksandr Novak, skelbia portalas „TVP World“. A. Novak taip pat paragino paspartinti apgadintų perdirbimo gamyklų remonto darbus.
Degalų reguliavimą Maskva sušvelnino rugpjūtį, leisdama gaminti ir parduoti žemesnės kokybės benziną iki ateinančių metų liepos. Pagal sušvelnintas taisykles leidžiama gaminti „Euro-2“ standartą atitinkantį benziną, Rusijoje uždraustą dar 2013-aisiais, kuriame sieros yra 50 kartų daugiau nei „Euro-5“ degaluose. Tokie degalai labiau teršia orą ir gali pakenkti transporto priemonių išmetamųjų dujų kontrolės sistemoms.
Ukrainos dronai nuo spalio pabaigos smogė mažiausiai trylikai Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Ukrainos prezidentas Volodymyr Zelenskyy sekmadienį pareiškė, kad Ukraina paralyžiavo daugiau kaip 55 proc. Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.