Regiono gubernatorius Ilya Seredyukas apie „aviacijos nelaimę“ pranešė socialiniame tinkle „Telegram“.
Pasak jo, lėktuvas sudužo netoli Jagunovo kaimo. Katastrofos priežastis kol kas nežinoma, tačiau, anot gubernatoriaus, tiriamos jos aplinkybės, rašo „Sky News“.
Orlaivis pradėjo kristi ir sprogo
I. Seredyukas pridūrė, kad regiono valdžia teikia visą būtiną pagalbą.
Vienas įvykio liudininkas „Izvestijai“ pasakojo, kad žiūrėjo pro langą, kai pamatė dangumi skrendantį degantį lėktuvą. Anot jo, orlaivis netrukus pradėjo kristi ir sprogo.
I. Seredyukas taip pat pasidalijo vaizdo įrašu iš nelaimės vietos. Jis nurodė, kad ten dirba nelaimių medicinos tarnybos specialistai ir kitos specialiosios tarnybos.
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