Šią savaitę ilgametis Rusijos vadovas įgyvendins savo norą – Kinijos mieste Šendžene įvyks jo susitikimas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir Kinijos prezidentu Xi Jinpingu.
Vakarų daugiausia ignoruojamas dėl 2022 m. pradėto karo prieš Ukrainą, tapusio didžiausiu konfliktu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo, V. Putinas ir Rusija vėl atsiduria pasaulio politikos centre.
Šį kartą izoliuota ne Rusija, o Europa ir visas likęs pasaulis.
Vadovų trejeto susitikimas vyks jau penktus metus tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą. Per karą žuvo šimtai tūkstančių žmonių, milijonai buvo priversti palikti savo namus, o V. Putinas ir toliau laikosi savo maksimalistinių reikalavimų.
Susitikimas taip pat rengiamas Kremliui siekiant „naujosios Jaltos“ – tokia perspektyva kelia nerimą Rusijos kaimynėms Vakaruose.
1945 m. Kryme, kuris tuo metu priklausė Sovietų Sąjungai, vykusiame susitikime sovietų diktatorius Josifas Stalinas kartu su JAV ir Didžiosios Britanijos lyderiais pasidalijo įtakos sferomis Europoje ir padėjo pamatus Šaltajam karui.
Vėliau Kremlius mėgino neigti tokį naratyvą ir Kinijoje vyksiančio viršūnių susitikimo išvakarėse pareiškė, kad tai „neturi nieko bendra su tikrove“.“
Tačiau praėjusią savaitę Abu Dabyje vykusiose derybose dėl Ukrainos Rusijos vyriausiasis derybininkas ir V. Putino padėjėjas Vladimiras Medinskis kalbėjo aiškiai: „Tikslas – sukurti visapusišką saugumo sistemą Europoje, kuri būtų naujoji šių laikų Jalta ir Potsdamas.“
Jau seniai dėl sumažėjusios Maskvos įtakos sferos apgailestaujantis V. Putinas ne kartą ragino kurti naują pasaulio tvarką. Praėjusį mėnesį jis pareiškė: „Matome, kaip daugiapolis pasaulis iš tiesų tampa tikrove.“
Maskvoje šio susitikimo nekantriai laukiama
„Šio susitikimo reikšmę ir simboliką sunku pervertinti“, – žurnalistams sakė V. Putino padėjėjas Jurijus Ušakovas.
Kelias savaites nebuvo aišku, ar susitikimas apskritai įvyks, tačiau Rusijos valstybinė žiniasklaida jau kurį laiką kūrė jo svarbos įspūdį ir vaizdavo jį kaip dar vieną žingsnį pergalės Ukrainoje link.
Šią savaitę verslo dienraštis „Kommersant“ pirmajame puslapyje išspausdino karikatūrą, kurioje pavaizduoti V. Putinas, D. Trumpas ir Xi Jinpingas. Ji priminė garsias Jaltos konferencijos nuotraukas, kuriose įamžinti J. Stalinas, Franklinas Rooseveltas ir Winstonas Churchillis. Šį kartą viduryje buvo V. Putinas.
„Išėjimas iš izoliacijos“
Rusija noriai primena laikus, kai Sovietų Sąjunga buvo pasaulinė supervalstybė. Ji teigia, kad susitikimas vyks „mūsų šalių tarpusavio supratimo ir buvimo viename aljanse Antrojo pasaulinio karo metais dvasia“.
Nuo karo prieš Ukrainą pradžios V. Putinas reguliariai lankosi Kinijoje, nuo kurios Maskva per karą tapo vis labiau priklausoma, Vakarų sankcijoms smarkiai paveikus Rusijos ekonomiką.
Paskutinį kartą V. Putinas su D. Trumpu susitiko Aliaskoje prieš daugiau nei metus. Maskva tikėjosi, kad šis viršūnių susitikimas padės pasiekti proveržį jai palankiomis sąlygomis, tačiau susitikimas buvo sutrumpintas ir Kremlius liko nusivylęs.
Šį kartą D. Trumpas atsigręžė į Maskvą: nuolat kritikavo Ukrainą ir šiemet sudarė su Rusija susitarimą dėl dyzelino tiekimo, kuris apėmė ir sankcijų panaikinimą.
Susitikimo šalys teigia, kad bus aptariami branduoliniai klausimai, Ukraina ir „pasaulio taikos“ padėtis. Tačiau neaišku, kiek šalims pavyks dėl ko nors susitarti ir kokią įtaką deryboms turės V. Putinas.
Rusijos politologas Ilja Graščenkovas teigė, kad susitikimas „visų pirma bus politiškai simbolinis“:
„Iš esmės tai reiškia pripažinimą, kad Rusija išlieka viena svarbiausių naujos tarptautinės tvarkos kūrimo dalyvių, nepaisant sankcijų spaudimo ir mėginimų ją diplomatiškai izoliuoti.“
Vis dėlto, pasak jo, susitikimas dar nėra „galutinis išėjimas iš izoliacijos“, o veikiau „laipsniškas prasmingo dialogo tarp pirmaujančių pasaulio valstybių atkūrimas“.
Tačiau jau pats susitikimo faktas yra pergalė V. Putinui, buvusiam KGB šnipui.
„V. Putinui iš esmės svarbu, kad Rusija dalyvautų pasaulinėse diskusijose saugumo klausimais kaip savarankiška veikėja“, – sakė I. Graščenkovas.
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