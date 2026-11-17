Jis pažymi, kad pirmoji ir didžiausia D. Trumpo dovana V. Putinui buvo karinės ir kitokios pagalbos Ukrainai nutraukimas. Joe Bideno prezidentavimo laikotarpiu JAV skyrė Ukrainai 119 mlrd. dolerių (apie 102 mlrd. eurų), o nuo tada, kai D. Trumpas 2025 m. sausį sugrįžo į Baltuosius rūmus, ši suma nepasikeitė. Šiuo metu Vašingtonas paliko tik keitimąsi žvalgybine informacija ir suteikė Europai galimybę pirkti amerikietiškus ginklus Ukrainai. Tačiau net ir tai pavyko pasiekti tik po ilgų Ukrainos ir Europos pastangų.
Toliau, kaip nurodo apžvalgininkas, D. Trumpas ir jo gynybos sekretorius atmetė bet kokią Ukrainos narystės NATO galimybę. M. Championo nuomone, taip V. Putinui buvo suteikta nuolaida, kurios jis reikalavo dar karo pradžioje, ir tai įvyko dar neprasidėjus jokioms deryboms.
Trečioji didelė dovana buvo įteikta 2025 m. kovą, kai JAV nutraukė žvalgybinės informacijos perdavimą Kyjivui. Dėl to Ukrainos gynybos pajėgos buvo priverstos atsitraukti iš Kursko srities. Tuo pat metu D. Trumpas pritarė Rusijos propagandai apie V. Zelenskio „neteisėtumą“, o JAV prezidentas taip pat išvedė V. Putiną iš tarptautinės izoliacijos, surengęs susitikimą Aliaskoje. Pasak straipsnio autoriaus, tai buvo ketvirtoji dovana Kremliui.
JAV smūgis Iranui straipsnyje įvardijamas kaip penktasis žingsnis. Tai nebuvo daroma siekiant pakenkti Ukrainai, tačiau Maskva gavo didelės naudos dėl išaugusių degalų kainų.
Netrukus sekė šeštoji ir septintoji dovanos – autorius jomis vadina pirmąjį „Starlink“ veikimo greičio apribojimą. Tai sukėlė naują grėsmę Kyjivui, nes tapo sudėtingiau perimti Rusijos reaktyvinius dronus. Aštuntuoju žingsniu V. Putino naudai autorius įvardija įspėjimų apie Rusijos balistinių raketų atakas nutraukimą, dėl kurio išaugo grėsmė civiliams gyventojams.
Prieš paskutines trišales derybas JAV sutiko nusileisti Rusijai ir į susitikimo darbotvarkę įtraukė naujos Europos saugumo struktūros klausimą. Tai tapo devintąja dovana V. Putinui. M. Championas cituoja Rusijos karo tinklaraštininką, kuris pažymi, kad šios diskusijos leis Rusijai tęsti karą bent iki pavasario, kai bus pradėtos svarstyti dar didesnės Ukrainos nuolaidos.
Autorius pabrėžia, kad D. Trumpo dovanos V. Putinui tęsis, ypač per jų trišalį susitikimą, kuriame dalyvaus ir Kinijos lyderis. V. Putinas siekia, kad Rusija būtų pripažinta supervalstybe. Tačiau, nepaisant visų šių nuolaidų, V. Putinas nepadarė nė vienos nuolaidos dėl taikos susitarimo.
„Baltųjų rūmų pozicija tokia, kad sėkmingam tarpininkavimui būtinas susitaikymas. Tačiau jei tai yra strategija, ji neįtikėtinai naivi ir jau ne kartą patyrė skaudžių nesėkmių. Jei ši nesėkmė taps visiška, tai bus didžiausia dovana V. Putinui – pergalė Ukrainoje, kurios jis kitais būdais nebūtų galėjęs pasiekti“, – pabrėžia apžvalgininkas.
Taikos derybos
Primename, kad anksčiau Rusija iš esmės sutiko su Europos atstovų dalyvavimu derybose tarp Maskvos, Kyjivo ir Vašingtono. Kremliaus diktatoriaus V. Putino padėjėjas Jurijus Ušakovas pareiškė, kad šiuo metu šalys aptaria naują susitikimą, kuris turėtų vykti trišaliu formatu. Jis pridūrė, kad nei susitikimo data, nei formato išplėtimas su Kremliumi dar nėra suderinti.
Leidinio „Bild“ duomenimis, per ankstesnį susitikimą Rusija iš esmės neatsisakė savo ankstesnių reikalavimų dėl karo Ukrainoje pabaigos. Visų pirma V. Putinas reikalauja, kad Ukraina perduotų visą Donbaso teritoriją ir įgytų neutralų, neprisijungusios prie karinių blokų valstybės statusą.
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