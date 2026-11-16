„Manau, kad Jenseno sugrįžimas būtų gera mintis. Daug žmonių prašo Jenseno, jie mano, kad Jensenas turėtų sugrįžti. Tai tikrai nebloga mintis“, – žurnalistams sakė D. Trumpas prieš išvykdamas į Kiniją.
Huangas pasitraukė iš „Nvidia“ vadovo pareigų
J. Huangas praėjusią savaitę pasitraukė iš „Nvidia“ vadovo pareigų po pranešimų apie jo nesantuokinius ryšius su moterimi, įtariama šnipinėjimu Kinijos naudai, ir dar dviem įmonės darbuotojomis.
Dėl šio skandalo sumažėjo „Nvidia“ akcijų kaina, o bendrovės rinkos vertė smuko šimtais milijardų JAV dolerių.
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