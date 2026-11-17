Su naujausiais žvalgybos duomenimis susipažinę šaltiniai Irano planavimą kol kas apibūdino kaip siekį turėti įvairių veiksmų galimybių, o ne kaip artėjančio išpuolio požymį.
Vis dėlto, pasak dviejų šaltinių, JAV aptikti Irano planai yra labai konkretūs – juose nurodomos galimos vietos ir taikiniai. Tai paskatino JAV pareigūnus skubiai rengti įvairius reagavimo scenarijus.
Baltųjų rūmų atstovė spaudai Lauren Bis pareiškime nurodė, kad JAV stebi visas galimas grėsmes, tačiau šiuo metu nėra patikimų duomenų apie grėsmę šalies saugumui.
Tačiau JAV pareigūnai šiuos žvalgybos duomenis vertina kaip nerimą keliantį ženklą, kad Iranas yra pasirengęs eskaluoti konfliktą. Iranas patiria didelį spaudimą dėl tebesitęsiančių JAV karinių smūgių ir griežtos ekonominės blokados, kuri, aukšto rango administracijos pareigūnų teigimu, daro pražūtingą poveikį šaliai.
Pasak šaltinių, šie duomenys rodo, kad Teheranas jau aktyviai planuoja galimus išpuolius JAV teritorijoje, nors kol kas nėra įrodymų, kad būtų nusprendęs juos įgyvendinti.
Diplomatinėms deryboms dėl konflikto užbaigimo beveik nejudant iš aklavietės, D. Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad karas baigsis gana greitai. Tačiau skubūs užkulisiniai veiksmai siekiant užkirsti kelią naujausiai grėsmei, pasak CNN, rodo, koks nestabilus ir nenuspėjamas yra konfliktas, kurio kol kas nepavyksta išspręsti. Taip pat didėja rizika, kad vasarį D. Trumpo pradėto karo pasekmes amerikiečiai pajus ne tik brangiai mokėdami už degalus.
Kaip skelbta anksčiau, dėl Irano keliamų grėsmių JAV slaptoji tarnyba praėjusią savaitę perkėlė JAV iždo sekretorių Scottą Bessentą į karinį būstą.
Irano sąmokslai prieš dabartinius ir buvusius JAV pareigūnus rengiami nuo pirmosios D. Trumpo prezidentavimo kadencijos, primena CNN. Tarp jų buvo ir 2024 metais atskleistas planas pasamdyti žudiką, kuris nužudytų D. Trumpą. Iki šiol tokie planai daugiausia buvo susiję su galimybėmis nužudyti JAV pareigūnus šiems keliaujant į užsienį.
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