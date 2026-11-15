„Bloomberg“: Pentagonas svarsto JAV karių skaičių Europoje sumažinti mažiau nei tikėtasi

Vienas šaltinis naujienų agentūrai „Bloomberg“ sakė, kad NATO sąjungininkės dabar prognozuoja, jog iš Europos bus išvesta apie 5 tūkst. JAV karių. Šiuo metu žemyne dislokuota maždaug 80 tūkst. amerikiečių karių.
Ši informacija pasirodė Pentagonui tęsiant JAV pajėgų dislokavimo Europoje peržiūrą, sukėlusią susirūpinimą dėl Vašingtono įsipareigojimų Europos saugumui. Rusijai vykdant plataus masto invaziją į Ukrainą, žemynas susiduria su didžiausia saugumo krize nuo Šaltojo karo laikų.
Pentagonas jau anksčiau buvo paskelbęs planus sumažinti savo karinį kontingentą Vokietijoje, o gegužę atšaukė planuotą karių dislokavimą Lenkijoje. Liepą buvo pradėta platesnio masto pajėgų peržiūra.
Naujienų agentūros „Bloomberg“ teigimu, galimybė mažinti karių skaičių mažesniu mastu atspindi teigiamą Vašingtono požiūrį į Europos NATO sąjungininkių didinamas išlaidas gynybai ir Pentagono pripažįstamą strateginę JAV karinių bazių Europoje svarbą.
„Čia turime daug karinių pajėgumų būtent ten, kur norime juos turėti, – anksčiau šį mėnesį sakė JAV ambasadorius prie NATO Mattas Whitakeris. – Jokių didelių pokyčių nesitikiu.“
Karių skaičius labiausiai gali būti sumažintas Vokietijoje
Šaltiniai naujienų agentūrai „Bloomberg“ sakė, kad gali būti, jog labiausiai karių skaičius pagal planą bus sumažintas Vokietijoje, kurioje dislokuotas didžiausias JAV karinis kontingentas Europoje.
Berlyno ir Vašingtono santykiai yra įtempti dėl pasikartojančių Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo ir JAV prezidento Donaldo Trumpo nesutarimų.
Tačiau NATO rytiniame sparne dislokuotos JAV karinės pajėgos galėtų būti sustiprintos. Naujienų agentūros „Bloomberg“ duomenimis, kai kurios regiono valstybės siūlosi prisidėti prie papildomų JAV karių dislokavimo išlaidų padengimo.
Pentagono pareigūnas naujienų agentūrai „Bloomberg“ sakė, kad karinių pajėgų peržiūra vis dar vyksta ir kol kas nėra naujos informacijos, kurią būtų galima paskelbti. Tikimasi, kad JAV karo sekretorius Pete'as Hegsethas galutines rekomendacijas D. Trumpui pateiks gruodžio 1 dieną.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.