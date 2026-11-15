Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Bloomberg“: Pentagonas svarsto JAV karių skaičių Europoje sumažinti mažiau nei tikėtasi

2026-11-15 13:12 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-15 13:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pentagonas svarsto galimybę Europoje sumažinti JAV karių skaičių mažiau, nei iš pradžių prognozuota – tikėtina, kad bus išvesta gerokai mažiau nei 25 tūkst. karių, kaip anksčiau prognozavo kai kurios Europos sąjungininkės, remdamasi su diskusijomis susipažinusiais šaltiniais praneša „Bloomberg“.

JAV kariai (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)

Pentagonas svarsto galimybę Europoje sumažinti JAV karių skaičių mažiau, nei iš pradžių prognozuota – tikėtina, kad bus išvesta gerokai mažiau nei 25 tūkst. karių, kaip anksčiau prognozavo kai kurios Europos sąjungininkės, remdamasi su diskusijomis susipažinusiais šaltiniais praneša „Bloomberg“.

REKLAMA
0

Vienas šaltinis naujienų agentūrai „Bloomberg“ sakė, kad NATO sąjungininkės dabar prognozuoja, jog iš Europos bus išvesta apie 5 tūkst. JAV karių. Šiuo metu žemyne dislokuota maždaug 80 tūkst. amerikiečių karių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ši informacija pasirodė Pentagonui tęsiant JAV pajėgų dislokavimo Europoje peržiūrą, sukėlusią susirūpinimą dėl Vašingtono įsipareigojimų Europos saugumui. Rusijai vykdant plataus masto invaziją į Ukrainą, žemynas susiduria su didžiausia saugumo krize nuo Šaltojo karo laikų.

REKLAMA
REKLAMA

Pentagonas jau anksčiau buvo paskelbęs planus sumažinti savo karinį kontingentą Vokietijoje, o gegužę atšaukė planuotą karių dislokavimą Lenkijoje. Liepą buvo pradėta platesnio masto pajėgų peržiūra.

REKLAMA

Naujienų agentūros „Bloomberg“ teigimu, galimybė mažinti karių skaičių mažesniu mastu atspindi teigiamą Vašingtono požiūrį į Europos NATO sąjungininkių didinamas išlaidas gynybai ir Pentagono pripažįstamą strateginę JAV karinių bazių Europoje svarbą.

„Čia turime daug karinių pajėgumų būtent ten, kur norime juos turėti, – anksčiau šį mėnesį sakė JAV ambasadorius prie NATO Mattas Whitakeris. – Jokių didelių pokyčių nesitikiu.“

REKLAMA
REKLAMA

Karių skaičius labiausiai gali būti sumažintas Vokietijoje

Šaltiniai naujienų agentūrai „Bloomberg“ sakė, kad gali būti, jog labiausiai karių skaičius pagal planą bus sumažintas Vokietijoje, kurioje dislokuotas didžiausias JAV karinis kontingentas Europoje.

Berlyno ir Vašingtono santykiai yra įtempti dėl pasikartojančių Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo ir JAV prezidento Donaldo Trumpo nesutarimų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau NATO rytiniame sparne dislokuotos JAV karinės pajėgos galėtų būti sustiprintos. Naujienų agentūros „Bloomberg“ duomenimis, kai kurios regiono valstybės siūlosi prisidėti prie papildomų JAV karių dislokavimo išlaidų padengimo.

Pentagono pareigūnas naujienų agentūrai „Bloomberg“ sakė, kad karinių pajėgų peržiūra vis dar vyksta ir kol kas nėra naujos informacijos, kurią būtų galima paskelbti. Tikimasi, kad JAV karo sekretorius Pete'as Hegsethas galutines rekomendacijas D. Trumpui pateiks gruodžio 1 dieną.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų