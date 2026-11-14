Po masinio skrydžių stabdymo JAV – chaosas: perspėja visus keliautojus

Penktadienį visoje šalyje sustabdžius skrydžius kilo visuotinis chaosas, o šimtai tūkstančių keleivių liko nežinioje. Kai kuriuos jų likus kelioms akimirkoms iki išvykimo iš lėktuvų išlaipino oro linijų darbuotojai, kurie, kaip atrodė, ir patys nesuprato, kas vyksta.
Šis incidentas buvo tik antras kartas nuo 2001 metų rugsėjo 11-osios atakų, kai JAV oro erdvėje, kuri yra viena judriausių pasaulyje, buvo paskelbtas toks perspėjimo signalas.
Šeštadienio rytą sustabdymo padariniai vis dar buvo jaučiami didžiuosiuose oro uostuose, įskaitant Niujorko Johno F. Kennedy oro uostą, kurio interneto svetainėje buvo matyti dešimtys atidėtų ir atšauktų skrydžių.
Skrydžiai penktadienį buvo sustabdyti apie keturias valandas. Jie buvo atnaujinti 20 val. 15 min. Rytų pakrantės (šeštadienį 3 val. 15 min. Lietuvos) laiku.
Pasak transporto sekretoriaus Seano Duffy, JAV Federalinės aviacijos administracijos pareigūnai atidarė oro erdvę „atkūrę visišką oro eismo kontrolės įrenginių funkcionalumą“.
„Mums prireiks laiko, kad atnaujintume įprastą veiklą, – sakė S. Duffy. – Mūsų pagrindinis prioritetas yra jūsų ir jūsų šeimos saugumas skrendant.“
Administracijos pareigūnai dėl incidento kaltino dešimtmečių senumo telekomunikacijų įrangos problemas ir pridūrė, kad nėra jokių nusikalstamos veikos įrodymų.
„Tai senos sistemos problema, – teigė S. Duffy. – Turime labai senus komutatorius, senus maršrutizatorius. Naudojame devintojo dešimtmečio mažas varines linijas. Tai sena sistema, kuri sugedo, ir sugedo visur. Ji buvo perkrauta.“
Atšaukus skrydžių sustabdymą, S. Duffy pakartojo savo prašymą Kongresui skirti 30,1 mlrd. dolerių (maždaug 27 mlrd. eurų) oro eismo kontrolės sistemai atnaujinti ir modernizuoti.
„Tolesni sutrikimai“
Skrydžių stebėjimo platformos „FlightAware“ duomenimis, buvo atšaukta beveik 6 tūkst. skrydžių, įskaitant kai kuriuos tarptautinius maršrutus. Grandininė reakcija buvo stipri: šeštadienį jau atšaukta daugiau nei 3,5 tūkst. skrydžių JAV, skelbia platforma.
„Nors skrydžiai JAV atnaujinti, gali kilti tolesnių sutrikimų, nes oro linijos stengiasi iš naujo užregistruoti paveiktus keleivius ir grąžinti visas paslaugas į įprastas vėžes“, – sakė Jungtinės Karalystės (JK) civilinės aviacijos administracijos vartotojų reikalų direktorius Timas Johnsonas.
Skrydžių sustabdymas visos šalies mastu yra itin neįprastas reiškinys.
Vienas toks sustabdymas įvyko 2023 metų sausį, kai sugedo pilotų informavimo sistema, bet vienintelis kitas nacionalinis sustabdymas įvyko po Rugsėjo 11-osios atakų 2001 metų rugsėjį, kai kelias dienas neskraidė jokie komerciniai lėktuvai.
Vidaus saugumo sekretorius Markwayne'as Mullinas pabrėžė, kad penktadienį nebuvo jokių priešiškų veiksmų požymių.
„Nematėme jokių įrodymų, kad tai buvo kibernetinė ar (dirbtinio intelekto) ataka“, – sakė jis žurnalistams.
Jis taip pat atmetė bet kokį ryšį su šią savaitę bendrovę „Microsoft“ paveikusiu gedimu, dėl kurio milijonams vartotojų, viešųjų paslaugų ir verslo įmonių visame pasaulyje nustojo veikti elektroninio pašto sistemos.
Sumaištis ir vėlavimai
Sutrikimo metu iš oro uostų gautuose kadruose buvo matyti žmonės prie išvykimo vartų ir takuose laukiantys lėktuvai.
Keleiviai būriavosi salėse, karštligiškai ieškodami informacijos.
Oro uostų švieslentėse ir toliau buvo rodoma, kad išvykstama įprastai, o ant žemės įstrigusių keleivių mobiliuosiuose įlaipinimo bilietuose buvo rodoma, kad jų skrydis vyksta.
Įstrigę keleiviai skubėjo ieškoti alternatyvų, prie automobilių nuomos punktų nusidriekė ilgos eilės.
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