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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po grasinimų lėktuvuose – griežtas „Wizz Air“ vadovo komentaras Europai

2026-11-13 12:49 / šaltinis: ELTA
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2026-11-13 12:49
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Po pastarosios grasinimų susprogdinti bombas bangos Europai reikia labiau suderinto požiūrio į saugumą ir institucijos, kuri koordinuotų kovą su „hibridiniu karu“, ketvirtadienį pareiškė Vengrijos pigių skrydžių bendrovės „Wizz Air“ generalinis direktorius, kurį cituoja „Reuters“.

Oro uostas, „Wizzair“ (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Po pastarosios grasinimų susprogdinti bombas bangos Europai reikia labiau suderinto požiūrio į saugumą ir institucijos, kuri koordinuotų kovą su „hibridiniu karu“, ketvirtadienį pareiškė Vengrijos pigių skrydžių bendrovės „Wizz Air“ generalinis direktorius, kurį cituoja „Reuters“.

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Lapkričio mėnesį grasinimai susprogdinti bombas visoje Europoje sutrikdė keliones, taip pat naujienų redakcijų ir mokyklų darbą. Naujausias toks perspėjimas ketvirtadienio rytą laikinai sutrikdė traukinių eismą Šiaurės Prancūzijoje.

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„Visai neseniai asmeniškai susitikau su Europos Komisijos atstovais, siekdamas aptarti šią problemą ir paraginti juos veikti išvien bei rasti būdų koordinuoti veiksmus“, – po bendrovės finansinių rezultatų paskelbimo surengtame pokalbyje sakė Jozsefas Varadi.

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„Tačiau tai labai opus klausimas dėl suverenių nacionalinių valstybių sampratos, ir nė viena šalis nenori šiuo klausimu nusileisti“, – pridūrė J. Varadi.

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Jis nenurodė, ar su Europos Sąjungos pareigūnais susitiko ir kitų oro linijų vadovai.

Praėjusią savaitę „Wizz Air“ gavo melagingus pranešimus apie bombas 14-oje visoje Europoje vykdytų skrydžių. Dėl elektroniniu paštu oro uostams ir oro linijoms išsiųstų grasinimų teko nukreipti du lėktuvus.

Atskirame interviu „Reuters“ J. Varadi šiuos grasinimus susiejo su tuo, ką pavadino visą Europą veikiančiu hibridiniu karu.

Elektroniniu paštu siunčiami grasinimai dar labiau sustiprino Europos pareigūnų susirūpinimą, kad šie melagingi pranešimai yra „hibridinių“ trikdymo veiksmų kampanijos, nukreiptos prieš Ukrainai padėjusias šalis, dalis. Daugelis dėl šios kampanijos kaltina Rusiją, tačiau Maskva neigia esanti su ja susijusi.

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