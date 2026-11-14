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TV3 naujienos > Užsienis

Po pasaulį užklupusių „Microsoft“ sutrikimų – bendrovė pranešė svarbią žinią

2026-11-14 12:21 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-14 12:21
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JAV bendrovė „Microsoft“ šeštadienį pranešė visiškai atkūrusi savo paslaugų veikimą po kelias valandas trukusio didelio masto sutrikimo.

Internetinis sukčiavimas, kibernetinės grėsmės BNS Foto
GALERIJA (8)

JAV bendrovė „Microsoft“ šeštadienį pranešė visiškai atkūrusi savo paslaugų veikimą po kelias valandas trukusio didelio masto sutrikimo.

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„Išsprendėme pagrindinę incidento priežastį ir atkūrėme paslaugų teikimą likusiems paveiktiems klientams bei regionams“, – bendrovė paskelbė socialiniame tinkle „X“.

Vartotojai pranešė apie sutrikusį „Microsoft 365“ paslaugų, įskaitant „Outlook“, „Teams“ ir dirbtinio intelekto (DI) asistentą „Copilot“, veikimą. Internetinė sutrikimų stebėjimo platforma „Downdetector“ nurodė gavusi pranešimų apie sutrikimus iš daugiau kaip 70 šalių ir teritorijų.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dirbtinis intelektas

Sutrikimai paveikė įvairių šalių vyriausybių, teismų, sveikatos priežiūros įstaigų, įmonių, oro linijų bendrovių ir bankų veiklą. Japonijos, Singapūro ir Australijos vyriausybės taip pat pranešė, kad kelias valandas trukęs sutrikimas paveikė kai kurių jų institucijų darbą.

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„Microsoft“ savo interneto svetainėje nurodo, kad jos „Microsoft 365“ programomis naudojasi daugiau kaip 430 mln. žmonių. Problemos JAV pradėjo ryškėti ketvirtadienį apie vidurdienį.

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Vašingtono valstijoje Redmonde įsikūrusi bendrovė penktadienį atsiprašė dėl sutrikimų ir pareiškė, kad jie „nesusiję su kibernetinėmis atakomis ar dirbtinio intelekto agentais“.

Kas sukėlė incidentą?

Bendrovės teigimu, incidentą sukėlė problema, atsiradusi ankstesnio tinklo pajėgumų atnaujinimo metu ir išryškėjusi po neseniai atlikto tinklo pakeitimo.

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Šie sutrikimai – dar vienas pavyzdys, kokia virtinė problemų gali kilti, kai tiek daug ryšių ir technologijų platformų priklauso nuo vieno paslaugų teikėjo. Kai kurie ne JAV įstatymų leidėjai taip pat teigė, kad šis incidentas parodo pernelyg didelės priklausomybės nuo amerikietiškų technologijų pasekmes.

„Kai nebegalima nei siųsti, nei gauti elektroninių laiškų, daugeliui biurų darbuotojų atrodo, kad jie netikėtai gavo laisvadienį dėl prastų oro sąlygų“, – sakė Glazgo universiteto Kompiuterinių mokslų mokyklos profesorius Jeremy Singeris.

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Vis dėlto, pasak jo, „šis sutrikimas parodo, kokią priklausomybę sukūrėme nuo vienos bendrovės skaitmeninės infrastruktūros, ir gali paskatinti susimąstyti, ar mūsų informacinių technologijų ekosistemai nereikia didesnio atsparumo“.

Pasaulinis sutrikimas išplito labai greitai. Po to, kai problemos pirmą kartą išryškėjo ketvirtadienį apie vidurdienį JAV, internetinė platforma „Downdetector“ pranešė per valandą gavusi pranešimų apie sutrikimus iš 74 šalių ir teritorijų.

Tikslus paveiktų žmonių skaičius nebuvo žinomas, tačiau sausį „Microsoft“ pranešė turinti daugiau kaip 450 mln. mokamų komercinių „Microsoft 365“ paslaugų prenumeratų.

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