Misisipės upėje – tanklaivis rėžėsi į kruizinį laivą

Visi kruiziniame laive buvę žmonės išgyveno, po susidūrimo buvo vykdoma didžiulė gelbėjimo operacija keleiviams ir įgulos nariams, atsidūrusiems vandenyje, kai laivas pradėjo skęsti ir virsti.
Vaizdo įrašuose iš įvykio vietos matyti, kaip daug didesnis tanklaivis „Atlantic Asphalt“ atsitrenkia į prisišvartavusį kruizinį laivą. Į pagalbą puolė vilkikų operatoriai, netoliese buvę darbuotojai, policija ir kiti gelbėtojai.
„Nėra nė vieno dingusio žmogaus, o tai tikrai yra stebuklas Misisipėje“, – spaudos konferencijoje sakė Naujojo Orleano merė Helena Moreno.
Merė sakė, kad 32 žmonės buvo nuvežti į ligoninę, tačiau nė vienas iš jų nepatyrė gyvybei pavojingų sužalojimų.
Keleivinis laivas pradėjo svirti per kelias minutes
Laivas pradėjo svirti per kelias minutes ir netrukus apvirto, gelbėtojams vis dar bandant visus iškelti.
Dešimtys laive buvusių žmonių ir mažiausiai du policijos pareigūnai buvo ištraukti iš upės ir įkelti į netoliese buvusius laivus.
Devonas Flanaganas buvo savo darbo vietoje Naujojo Orleano uoste, kai darbuotojai nuskubėjo į doką. Jis išlipo iš savo sunkvežimio ir pamatė smarkiai pasvirusį kruizinį laivą „American Heritage“ ir keleivius vandenyje.
„Tai buvo tiesiog chaosas, – sakė jis. – Buvo visokių laivų, pavyzdžiui, kitų baržų ir kitų įmonių, kurios bandė padėti, o tai taip pat buvo šiek tiek painu, nes vis dar buvo žmonių vandenyje.“
Panašu, kad tanklaivis galėjo kažkaip tapti nevaldomas, tačiau tiksli susidūrimo priežastis nežinoma, sakė Pakrančių apsaugos tarnybos kapitonė Melanie Burnham (Melani Bernam).
Nacionalinė transporto saugos valdyba turėjo tirti susidūrimą, tačiau jos nariai iš pradžių negalėjo nuvykti į Naująjį Orleaną, nes visi skrydžiai visoje šalyje buvo sustabdyti dėl ryšio problemų regioniniuose oro eismo valdymo centruose.
Kruizų linija atliko vardinį patikrinimą
Nesužeisti žmonės buvo nuvežti į netoliese esančią auditoriją, o kruizų pareigūnai atliko vardinį patikrinimą, kad įsitikintų, jog niekas nedingo, sakė H. Moreno.
Daugelis žmonių avarijos metu prarado savo asmens tapatybės dokumentus ir net automobilių raktelius. Dauguma jų yra atvykę iš kitų miestų, sakė merė.
Kruizinis laivas buvo pastatytas 2015 metais ir eksploatuojamas „American Cruise Lines“. Jis buvo penkių aukštų ir galėjo sutalpinti iki 150 keleivių.
„American Heritage“ kaip tik baigė aštuonių dienų kruizą Misisipės upe, aplankęs kelias vietas Luizianoje ir Misisipėje.
160 metrų ilgio laivo, plaukiojusio su Maršalo Salų vėliava, galutinis kelionės tikslas buvo Naujasis Orleanas, rodo jūrų eismo stebėjimo svetainės „MarineTraffic“ duomenys.
„Katastrofiškas gedimas“
Dar per anksti pasakyti, kas galėjo sukelti susidūrimą, tačiau vaizdo įrašai rodo, kad tanklaivyje įvyko kažkoks katastrofiškas sistemos gedimas, sakė Tulane'o (Tuleino) universiteto jūrų teisės ekspertas Martinas Daviesas (Martinas Deivisas). Pasak jo, „labai didelė nesėkmė“, kad tanklaivis atsitrenkė į laivą išsilaipinant jo keleiviams.
Tanklaivis lėtai plaukė upe prieš srovę, sakė M. Daviesas.
„Kad kažkas panašaus nutiktų laivui, plaukiančiam prieš srovę, rodo, kad kažkas turėjo labai smarkiai sugesti“, – sakė jis.
Tanklaiviuose būna vietiniai laivavedžiai, labai gerai pažįstantys vandenis ir laivą, be to, „Atlantic Asphalt“ prieš susidūrimą jau buvo atlikęs sudėtingą posūkį Misisipės upėje, sakė M. Daviesas.
Tanklaivis priklauso Kinijos valstybinio konglomerato „China State Shipbuilding Corporation“ patronuojamajai įmonei, įregistruotai Liberijoje, nurodo „MarineTraffic“.
Per savo pirmąją kadenciją JAV prezidentas Donaldas Trumpas įtraukė „China State Shipbuilding Corporation“ į daugiau nei dviejų dešimčių Kinijos įmonių, kurias apkaltino išnaudojant „Jungtinių Valstijų investuotojus Kinijos kariuomenės plėtrai ir modernizavimui finansuoti“, sąrašą.
Minimas tanklaivis yra pritaikytas vežti didelius kiekius asfalto ir bitumo, rodo „MarineTraffic“ informacija.
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