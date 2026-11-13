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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Hegsethą aprėkęs karys – apdovanotas

2026-11-13 13:40 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-13 13:40
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JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas ketvirtadienį medaliu apdovanojo amerikiečių karį, kuris dieną prieš tai sudrausmino jį patį ir jo palydą dėl juoko bei kalbų prie Nežinomo kareivio kapo.

Pete'as Hegsethas EPA

JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas ketvirtadienį medaliu apdovanojo amerikiečių karį, kuris dieną prieš tai sudrausmino jį patį ir jo palydą dėl juoko bei kalbų prie Nežinomo kareivio kapo.

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P. Hegsethas „su pasididžiavimu įteikė jaunesniajam puskarininkiui Thomas Iglesiasui Jungtinių pajėgų pagyrimo medalį už pareigų atlikimą prie Nežinomo kareivio kapo 2026-ųjų lapkričio 11 dieną“, sakė vienas Pentagono pareigūnas.

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Oficialioje P. Hegsetho paskyroje socialiniame tinkle „X“ paskelbtose nuotraukose matyti, kaip jis sega medalį prie kario uniformos ir spaudžia jam ranką.

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„Mes mylime karius. Mums patinka standartai. Puikiai padirbėta, jaunesnysis puskarininke“, – rašoma prie nuotraukų pridėtame tekste.

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Netoli Vašingtono esančiose Arlingtono nacionalinėse kapinėse esantis kapas yra šventa Pirmojo pasaulinio karo, Antrojo pasaulinio karo ir Korėjos karo metais žuvusių JAV kariškių palaidojimo vieta. Joje taip pat yra tuščia vieta Vietnamo karo kariui, skirta per tą konfliktą dingusiems kariams pagerbti.

JAV televizijos tinkluose ir socialiniuose tinkluose išplitusiame vaizdo įraše užfiksuota, kaip P. Hegsethas su palyda trečiadienį, po Veteranų dienos minėjimo ceremonijos, susirinko nusifotografuoti prie Nežinomo kareivio kapo.

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„Visi lankytojai privalo visą laiką palaikyti tylą ir pagarbą!“ – garsiai sušuko sargybinis, reaguodamas į pasigirdusį juoką ir kalbas.

Transliuotojas CNN pranešė, kad prie kapo ant laiptų kartu su P. Hegsethu fotografavosi jo žmona Jennifer, administracijos vadovas Ricky Buria, jo pavaduotojas Patrickas Weaveris ir aukšto rango patarėja Tami Radabaugh.

Prie kapo nuolat budi kariai, kurie savanoriškai imasi šių pareigų ir praeina „griežtą atranką bei intensyvius mokymus“, nurodoma kapinių interneto svetainėje.

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