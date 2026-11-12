Derybų Abu Dabyje detalės: iš JAV – prašymas Rusijai

Apie tai leidiniui komentavo du šaltiniai.
Kas žinoma apie derybas Abu Dabyje?
Rusija siekia sudaryti Europos saugumo susitarimą, kuris apribotų NATO plėtrą ir sumažintų jos karinį buvimą Rytų Europoje. Anksčiau JAV atmesdavo šiuos reikalavimus, tačiau dabar, atrodo, yra pasirengusios juos iš dalies priimti kaip platesnio susitarimo, skirto karui Ukrainoje užbaigti, dalį.
Tačiau daugelis Europos vyriausybių labai įtariai žiūri į šią administracijos poziciją.
Donaldo Trumpo pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Steve'as Witkoffas ketvirtadienį Maskvoje susitinka su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu.
„Axios“ teigimu, JAV pasiuntiniai pakartos prašymą. Jie taip pat nori, kad V. Putinas leistų Europos atstovams prisijungti prie kito Rusijos ir Ukrainos taikos derybų raundo.
Tikimasi, kad iš Maskvos J. Kushneris ir S. Witkoffas ketvirtadienio vakarą vyks į Dubliną susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Antradienį vykusios rusų ir ukrainiečių derybos Abu Dabyje buvo įtemptos, emocingos – abiejų pusių atstovai išsakė savo nusiskundimus.
J. Kushneris ir S. Witkoffas bandė nuraminti aistras.
Galiausiai, kai kiekviena pusė išdėstė savo poziciją, diskusija tapo konstruktyvesnė, sako šaltinis.
„Turėjome gana sudėtingas diskusijas“, – trečiadienį, pasibaigus deryboms, spaudos konferencijoje sakė J. Kushneris.
„Rusai atvyko su griežtomis gairėmis. Buvo labai sunku jas sušvelninti, bet viskas baigėsi produktyviai“, – sakė Ukrainos derybininkas Davidas Arakhamija.
„Axios“ duomenimis, JAV pasiūlymas pasiekti susitarimą dėl naujos Europos ir Rusijos saugumo architektūros buvo pagrindinė Abu Dabio derybų tema.
Rusijos derybininkai pareiškė, kad V. Putinas pradėjo invaziją į Ukrainą, nes tuometinis prezidentas Joe Bidenas neatsakė į jo 2021 m. laišką, kuriame buvo išdėstyti jo saugumo susirūpinimai, teigė du šaltiniai.
Pasak vieno iš šaltinių, JAV derybininkai rusams atsakė, kad nuo 2021 m. pasaulis labai pasikeitė.
Jie pasiūlė Rusijai parengti naują pasiūlymą, kuriame būtų išdėstyti ne tik jos saugumo susirūpinimai ir reikalavimai, bet ir nurodyta, kokių „simetrinių žingsnių“ ji yra pasirengusi imtis, siekdama sumažinti įtampą ir užtikrinti Europą, kad ateityje ji nepuls.
J. Kushneris ir S. Witkoffas taip pat pasakė rusams, kad norint rimtai aptarti saugumo klausimus Europoje, jie turi sutikti, kad Europos atstovai dalyvautų būsimose taikos derybose.
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