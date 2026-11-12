Siaubas Niujorke: sugriuvo pastatas, yra aukų

Vaizduose iš įvykio vietos matyti, kaip ugniagesiai naršo griuvėsiuose priešais, regis, gyvenamąjį pastatą, kurio sienos buvo nugriautos, todėl atsivėrė vaizdas į miegamąjį ir drabužių spintą.
Niujorke sugriuvus pastatui žuvo du žmonės, dar bent 17 sužeista
Pastatas įgriuvo į greta esančią iškasą, po griuvėsiais įstrigo keli žmonės. Ugniagesiai kelias valandas stengėsi juos išlaisvinti, pasitelkdami dronus, paieškos šunis ir grandininius pjūklus.
„Nežinome, kiek žmonių vis dar yra griūties zonoje, todėl ši operacija užtruks“, – trečiadienio vakarą įvykio vietoje Bruklino Flatbušo rajone žurnalistams sakė Niujorko priešgaisrinės tarnybos (FDNY) komisarė Lillian Bonsignore.
Ji nurodė, kad žuvo du žmonės, tačiau jų amžiaus neatskleidė. Dar 17 žmonių buvo sužeisti, tarp jų – septyni vaikai. Keturių sužeistųjų būklė kritinė.
FDNY socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad į įvykio vietą atvyko daugiau kaip 250 ugniagesių ir paramedikų, ir pridūrė, jog griūties priežastis tiriama.
Niujorko meras Zohranas Mamdani pagyrė gelbėjimo tarnybų darbą ir pažymėjo, kad įvykio vietoje teko dirbti „tarp nestabilių griuvėsių ir pavojingų ertmių po žeme“.
„Norėčiau paprašyti niujorkiečių skirti akimirką maldai už šiandien žuvusius žmones ir visus, kurie gedi jų netekties“, – spaudos konferencijoje pridūrė jis.
Vienas liudininkas, prisistatęs tik Anthony vardu, stočiai „PIX11 News“ sakė girdėjęs žmonių klyksmus ir į bombos sprogimą panašų garsą, kai pastatas griuvo.
Kita liudininkė Melissa Orna laikraščiui „The New York Times“ pasakojo: „Visas pastatas pradėjo drebėti, o tada tiesiog sugriuvo.“
Miesto Statybų departamentas pranešė, kad jo inspektoriai atvyko į įvykio vietą „padėti vykdyti gelbėjimo darbus ir tikrinti netoliese esančių pastatų konstrukcijų stabilumą“.
Departamento komisaras Ahmedas Tigani sakė, kad griūties metu statybininkai vykdė kasimo darbus.
Jis pridūrė, kad vystytojams buvo patvirtinti planai šioje vietoje statyti trijų aukštų pastatą, tačiau jie taip pat siekė gauti leidimą statyti devynaukštį pastatą.
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