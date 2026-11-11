Bidenas atvirai prabilo apie savo būklę: „Jei būčiau žinojęs...“

Apie tai jis kalbėjo interviu žurnalui „People“, interviu buvo paskelbtas trečiadienį.
Bidenas prabilo apie savo sveikatą
2024 m. debatų su Donaldu Trumpu metu J. Bidenas atrodė sutrikęs, jam sunkiai sekėsi kalbėti, dėstyti argumentus. Galiausiai kilus audrai ir iki rinkimų likus vos keliems mėnesiams jis pasitraukė iš rinkimų, vietoje jo prieš D. Trumpą rinkimuose stojo buvusi viceprezidentė Kamala Harris.
J. Bideno žmona Jill Biden sakė, kad pergyveno dėl savo vyro būklės debatų metu, galvojo, kad jį ištiko insultas. Tačiau J. Bidenas sumenkino šių debatų įtaką.
„Žiūrėkite, aš nepažįstu nė vieno žmogaus, kuris nebūtų padaręs klaidos debatų metu“, – sako jis.
„Man tai nebuvo labai reikšminga. Pirmiausia, maniau, kad bus dar vieni debatai, kurių nebuvo. Tačiau nepaisant to, kad kitų debatų nebuvo, tai manęs netrikdė, nes tai nebuvo reikšminga“, – sakė jis.
J. Bidenui agresyvi prostatos vėžio forma buvo diagnozuota vos po keturių mėnesių nuo jo pasitraukimo iš pareigų. Jis prisipažino, kad prieš sužinojęs apie vėžį jautėsi „blogai“, ir pridūrė, kad nebūtų bandęs vėl siekti prezidento posto, jei būtų žinojęs, jog serga.
„Jei būčiau žinojęs, kad jaučiausi blogai dėl to, kad sergu vėžiu, būčiau atsistatydinęs. Nebūčiau ėmęsis to, nes nemanau, kad 80-metis vyras, sergantis vėžiu, turėtų kandidatuoti į (prezidento) postą“, – sako jis.
„Bet taip nebuvo… Manau, kad objektyviai vertinant, buvau geriausiai pasirengęs eiti šias pareigas“, – tęsia jis.
J. Bidenas sako, kad apie savo diagnozę visuomenei pranešė tada, kai pats apie ją sužinojo. Jis paneigė kalbas, kad bandė slėpti informaciją apie savo sveikatą.
„Mes informavome visuomenę, kai sužinojau, kai supratau, kas vyksta. Manau, kad nacionaliniam lyderiui, kaip prezidentui, svarbu leisti žmonėms žinoti, kad jie patiria tuos pačius dalykus, kuriuos patiria ir daugelis amerikiečių“, – sako jis.
Bidenas ruošiasi memuarų pristatymui
J. Bidenas ruošiasi išleisti memuarus.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, ne vienus metus ginčijęs savo pralaimėjimą 2020 m. rinkimuose ir viešai tvirtinęs, kad demokratų jėgos iš jo pavogė pergalę, privačiame laiške prezidento pareigas perėmusiam Joe Bidenui palinkėjo „išlikti ištikimam sau ir Amerikos žmonėms“.
Šis palinkėjimas ir kitos panašios mintys buvo išdėstytos D. Trumpo laiške, kurį jis 2021 m. sausį paliko J. Bidenui išvykdamas iš Baltųjų rūmų. Po inauguracijos J. Bidenas parodė laišką keliems savo darbuotojams, tačiau neleido jo skaityti. Vėliau tą pačią dieną jis pavadino laišką „labai kilniaširdišku“, bet daugiau apie jį nekalbėjo, teigdamas, kad tai privatus reikalas.
Apie tai, kad laiškas įtrauktas į J. Bideno memuarus „Promise Me, America“ („Pažadėk man, Amerika“), kuriuos numatyta išleisti lapkričio 17 d., antradienį pirmasis pranešė laikraštis „The New York Times“. Naujienų agentūra AP susipažino su dviejų puslapių laiško fotokopija. Jis parašytas ranka ant Baltųjų rūmų blanko, naudojant D. Trumpui būdingą juodą storą žymeklį, ir adresuotas „46-ajam“, taip nurodant J. Bideno, 46-ojo JAV prezidento, numerį.
„Daug prezidentų ateidavo ir išeidavo, tiesiog valdydami kaip respublikonai arba demokratai, – rašė D. Trumpas. – Dažniausiai jie nepakeisdavo istorijos, tik pasiduodavo nesulaikomai jos tėkmei. Tau taip nenutiks, nes žinau, kaip stipriai myli Amerikos žmones.“
Valdžios perdavimo laikotarpiu buvo pasakojama, kad J. Bideną nustebino, koks nuoširdus ir malonus jam pasirodė laiškas, turint omenyje abiejų politinių varžovų priešiškumą. D. Trumpas atsisakė ir kitų prezidento tradicijų – nedalyvavo J. Bideno inauguracijoje ir nepakvietė būsimojo prezidento bei jo žmonos į Baltuosius rūmus arbatos.
D. Trumpas yra sakęs, kad, jo nuomone, laišką paviešinti turėjo pats J. Bidenas. 2023 m. rugsėjį interviu televizijos NBC laidai „Meet the Press“ jis laišką pavadino „gražiu rašteliu“ ir pridūrė: „Skyriau daug laiko apmąstymams, ką jame parašyti.“
Be kita ko, savo memuaruose J. Bidenas rašo apie didelę D. Trumpo padarytą žalą ir jo administracijos siekį „griauti institucijas ir kurstyti neapykantą“. Pirmąją memuarų ištrauką pirmadienį paskelbė žurnalas „The Atlantic“.
Apgailestaudamas dėl D. Trumpo Vyriausybės efektyvumo departamento veiklos ir agresyvaus daugelio jo politikos sprendimų panaikinimo, J. Bidenas rašė apie D. Trumpo „atsainų ir destruktyvų“ charakterį. Savo pirmtaką ir įpėdinį jis apibūdino kaip žmogų, „kuris, regis, negalėjo pakęsti minties, kad kito žmogaus pasiekimai gali būti verti tolesnio plėtojimo, o ne griovimo“.
Tačiau griežčiausiai J. Bidenas atsiliepė apie D. Trumpo vaidmenį per 2021 m. sausio 6-osios išpuolį prieš Kapitolijų, kai Kongresas rinkosi patvirtinti 2020 m. rinkimų, kuriuos laimėjo J. Bidenas, rezultatų. Rašydamas, kad D. Trumpas „vadovavo sukilimui“, J. Bidenas teigė, jog jo „tikslas buvo likti valdžioje net ir po to, kai Amerikos žmonės per rinkimus nušalino jį nuo pareigų“.
„Tai, ką D. Trumpas padarė 2021 m. sausio 6 d., niekada neturi būti pamiršta, – rašė J. Bidenas. – Tai turi lydėti jį iki pat grabo lentos.“
Paprašytas pakomentuoti ir laišką, ir J. Bideno memuarus, Baltųjų rūmų komunikacijos direktorius Stevenas Cheungas pavadino buvusį prezidentą „gėda“ ir pareiškė, kad šis „turėjo įsiklausyti į išmintingus Prezidento žodžius, tačiau vietoj to mėgino sugriauti šią šalį ir paversti teisingumo sistemą ginklu prieš savo politinius priešus“.
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