„Būtų nuostabu“: Trumpo žentas įvertino Zelenskio ir Putino susitikimo akis į akį galimybę

Apie tai jis kalbėjo po trišalių (Ukrainos, JAV ir Rusijos) derybų Abu Dabyje.
Anot jo, „rusai pareiškė, kad norėtų matyti didesnę pažangą, prieš tam įvykstant“.
„Manau, būtų nuostabu, jei jie tai padarytų bet kuriuo metu. Manau, tai būtų gerai. Tačiau, kaip suprantu, rusai pareiškė, kad norėtų pamatyti didesnę pažangą, prieš tam įvykstant. Manau, akivaizdu, kad tarp lyderių nėra, žinote, didelio pasitikėjimo ar simpatijos… ir taip pat pasakysiu, kad, žinote, tokie susitarimai reikalauja laiko“, – cituojamas jis.
Pasibaigus antrajai derybų dienai Abu Dabyje paaiškėjo, kad J. Kushneris ir S. Witkoffas išvyko į Maskvą, kur susitiks su V. Putinu, o vėliau Dubline numatytas jų susitikimas su V. Zelenskiu.
Ukrainos vyriausiasis derybininkas apibendrino derybas Abu Dabyje: išlieka galimybių tęsti dialogą
Ukrainos delegacijos Abu Dabyje vadovas ir Užsienio žvalgybos tarnybos vadovas Rustemas Umerovas pasibaigus deryboms pareiškė, kad laukia dar daug sunkaus darbo, tačiau išlieka galimybių tęsti derybas, praneša leidinys „Ukrainska Pravda“.
„Baigėme dvi dienas trukusias derybas Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Svarbiausias rezultatas – pasiektas susitarimas dėl didelio masto apsikeitimo karo belaisviais. Šiuo metu tiksliname detales ir rengiamės praktiškai įgyvendinti susitarimą. Mūsų žmonių sugrąžinimas namo išlieka vienu svarbiausių mūsų prioritetų. Darome viską, kad kiekvienas ukrainietis kuo greičiau grįžtų iš nelaisvės“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė jis.
R. Umerovo teigimu, per trišales Ukrainos, JAV ir Rusijos derybas buvo aptarti taikos ir pokarinio atstatymo klausimai. Pirmiausia būtina užbaigti karą ir suteikti Ukrainai saugumo garantijas, pabrėžė jis.
„Per šias dvi dienas šalys galėjo tiesiogiai išdėstyti savo pozicijas. Didelių nesutarimų vis dar esama. Mūsų laukia dar daug sunkaus darbo, tačiau yra galimybių tęsti derybų procesą“, – pareiškė jis.
R. Umerovas padėkojo Jungtinėms Valstijoms už aktyvų vaidmenį organizuojant ir rengiant derybas, ypač pabrėždamas asmeninį JAV pasiuntinių Steve'o Witkoffo ir Jaredo Kushnerio indėlį.
„Esu dėkingas Jungtiniams Arabų Emyratams už svetingumą ir paramą deryboms, taip pat mūsų partneriams Europoje – Jungtinei Karalystei, Prancūzijai, Vokietijai, Italijai bei NATO ir Europos Komisijos atstovams – už bendrą darbą Abu Dabyje“, – sakė jis.
Kaip rašė ELTA, trečiadienį, pasibaigus dviejų dienų deryboms Abu Dabyje, Rusijos vyriausiasis derybininkas Vladimiras Medinskis taip pat teigė, kad Maskva tęs derybas su Kyjivu.
Šaltinio Ukrainos delegacijoje teigimu, JAV tarpininkaujamos Rusijos ir Ukrainos derybos antrąją dieną truko dvi valandas, o joms pasibaigus prasidėjo susitikimas, kuriame dalyvavo europiečiai, ukrainiečiai ir Jungtinės Valstijos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.