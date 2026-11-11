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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po derybų Abu Dabyje Rusijos atstovas pylė purvą ant Europos ir priminė 2021-ųjų ultimatumą NATO

2026-11-11 13:50 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-11 13:50
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Rusijos delegacijos trišalėse derybose vadovas V. Medinskis priminė Rusijos ultimatumą NATO ir Vakarams 2021-aisiais, pylė purvą ant Europos šalių ir prabilo apie susitarimą dėl apsikeitimo belaisviais. Jokių konkrečių sprendimų kol kas nebuvo paskelbta, apie ką konkrečiai buvo deramasi taip pat nebuvo skelbiama.

Rusijos delegacijos trišalėse derybose vadovas V. Medinskis priminė Rusijos ultimatumą NATO ir Vakarams 2021-aisiais, pylė purvą ant Europos šalių ir prabilo apie susitarimą dėl apsikeitimo belaisviais. Jokių konkrečių sprendimų kol kas nebuvo paskelbta, apie ką konkrečiai buvo deramasi taip pat nebuvo skelbiama.

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29

„Konfliktas Ukrainoje parodė, kad visa po Jaltos ir Potsdamo veikusi saugumo sistema Europoje veikia labai prastai. Ir iš esmės serga visas organizmas. O Ukrainoje tiesiog pratrūko pūlinys. Todėl reikia gydyti organizmą iš esmės, pleistru čia neapsieisi, todėl ši tema buvo pagrindinė derybų tema. Mes, dalyvaujant Amerikos pusei, apsikeitėme savo pozicijomis“, – pareiškė Rusijos delegacijos trišalėse Rusijos, JAV ir Ukrainos derybose Saudo Arabijoje vadovas Vladimiras Medinskis.

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Jis pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė dėl plataus masto belaisvių mainų, o detalės bus paskelbtos artimiausiu metu. Pasak V. Medinskio, Rusijos Federacija laiko teisingu klausimo iškėlimą, kas bus su saugumu po „neišvengiamos“ Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos, o šiuo klausimu „kažkur“ pavyko pasiekti supratimą.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Medinskis priminė apie Rusijos ultimatumą JAV ir NATO

„Manome, kad pats klausimo iškėlimas apie tai, kas įvyks po neišvengiamo konflikto Ukrainoje užbaigimo, yra teisingas klausimas. Klausimas apie Europos saugumo architektūrą ir apie tai, kad reikia sukurti naują, visapusišką ir teisingą saugumo sistemą Europoje, Rusijos buvo keliamas ne kartą. Ir 2008 metais, kai mes siūlėme atitinkamą Europos saugumo projektą. Ir 2021 metais, kai mes siuntėme į NATO ir Jungtines Valstijas atitinkamus dokumentus ir Europos šalims. Na, tačiau greitai pasaka pasakojama, bet ne greitai darbas daromas. Na štai praėjo nemažai metų ir pagaliau ši tema jau įgijo skambesį ir supratimą, kad ją reikia spręsti, – pasakė V. Medinskis po dviejų dienų derybų Saudo Arabijoje dėl Rusijos ir Ukrainos karo sureguliavimo.

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2021 metų gruodį Rusija iškėlė JAV ir NATO reikalavimus dėl vadinamųjų saugumo garantijų: teisiškai įtvirtinti atsisakymą nuo tolesnio Aljanso plėtros, pirmiausia Ukrainos sąskaita, nesudaryti sąlygų dislokuoti NATO karių ir ginkluotės šalyse, įstojusiose į Aljansą po 1997 metų, ir nutraukti karinį bendradarbiavimą su Ukraina. Faktiškai Maskva reikalavo peržiūrėti saugumo sistemą Europoje ir sugrąžinti NATO karinį buvimą Rytų Europoje iki 1997 metų lygio.

O valstybių, į Aljansą įstojusių po 1997 m. tiesa, yra daug. 1999 m. prie NATO prisijungė Čekija, Vengrija, Lenkija. 2004 – Lietuva, Bulgarija, Estija, Latvija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija. 2009 – Albanija ir Kroatija. 2017 – Juodkalnija, 2020 – Šiaurės Makedonija, 2023 ir 2024 – Suomija ir Švedija.

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Kasparas
Kasparas
2026-11-11 14:07
Paskaitai ir nesupranti,šneka apie nieka,bet kad užpuole kitą šali nė žodžio.Pagal ruskius tai Vikietija turėto pretenduoti į Karaliaučių,dar juk yra daug šaliu.Kiniečiai tolimuosiuose rytuose galetu pareikšti kad jų gyventojus skriaudžia ir prigrėbti dalį sibiro ir t.t.
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Z1000
Z1000
2026-11-11 14:12
tu čia apie savo orentacija loji mandavoške?
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Z1000
Z1000
2026-11-11 14:16
Jis apie eurow piderus tokius kaip tu kur visur lenda Z1000 yra moto markė net ne eu gamina tai kad kremų ir lok oi ciuzk
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