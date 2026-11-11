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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

ISW: Rusija vėl kelia reikalavimus, kurie liečia Lietuvą ir kitas NATO nares

2026-11-11 12:21 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-11 12:21
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Derybose Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) Rusija bando „prastumti“ savo 2021 m. ultimatumus dėl NATO pajėgų mažinimo Europoje, rašo JAV Karo tyrimų instituto (ISW) analitikai.

Derybose Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) Rusija bando „prastumti“ savo 2021 m. ultimatumus dėl NATO pajėgų mažinimo Europoje, rašo JAV Karo tyrimų instituto (ISW) analitikai.

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„Kremlius bando nukreipti trišales derybas tarp JAV, Rusijos ir Ukrainos Abu Dabyje į esminius Europos saugumo architektūros pokyčius“, – teigiama instituto ataskaitoje.

ISW, remdamasis savo šaltiniu Rusijos delegacijoje Abu Dabyje, pažymėjo, kad Rusijai karo Ukrainoje sureguliavimas yra „tik vienas punktas“ plačioje diskusijoje apie saugumo architektūrą ir „pavaldus“ pagrindiniam tikslui ––„visapusiškos“ ir „nedalomos“ Europos saugumo architektūros persvarstymui.

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Kitaip tariant, rusai vėl grįžo prie savo „norų“, kurie siekia 2021 m. gruodį, kai buvo kalbama apie tai, kad NATO turi nutraukti ginklų ir karinio personalo dislokavimą Aljanso valstybėse, prisijungusių po 1997 m., o tai iš esmės suteikia Rusijai veto teisę NATO politikos atžvilgiu ir riboja valstybių suverenią teisę pasirinkti dėl įstojimo į NATO.

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O tokių valstybių, tiesa, yra daug. 1999 m. prie NATO prisijungė Čekija, Vengrija, Lenkija. 2004 – Lietuva, Bulgarija, Estija, Latvija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija. 2009 – Albanija ir Kroatija. 2017 – Juodkalnija, 2020 – Šiaurės Makedonija, 2023 ir 2024 – Suomija ir Švedija.

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Prieštarauja Kushnerio pareiškimams

ISW analitikai pažymėjo, kad Kremlius atnaujino savo pirminius 2021 m. reikalavimus NATO, o tai prieštarauja neseniai paskelbtiems JAV derybininko Jaredo Kushnerio pareiškimams, kad po taikos derybų dėl karo Ukrainoje nutraukimo kiekviena šalis turi išsaugoti suverenumą ir kontrolę savo saugumo bei aljansų atžvilgiu, o NATO liks pagrindinis Europos kolektyvinės gynybos elementas.

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ISW pabrėžė, kad Kremlius toliau sugalvoja įvairius variantus, kaip pateisinti savo agresiją, kalbėdamas apie grėsmes Rusijos Federacijai tuo atveju, jei Ukraina įstotų į NATO.

„Tačiau nei NATO, nei Ukraina iš tikrųjų nesiėmė jokių esminių veiksmų dėl Ukrainos stojimo į NATO laikotarpiu nuo 2008 iki 2022 metų. NATO niekada nekėlė grėsmės Rusijos saugumui, tačiau Putinas 2022 m. įsiveržė į Ukrainą, siekdamas sugriauti NATO ir Vakarų vienybę“, – pabrėžia instituto analitikai.

Atsižvelgdami į tai, analitikai apibendrino, kad Kremlius turi pagrindinį tikslą – atkurti kontrolę buvusiose sovietinėse respublikose.

 

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