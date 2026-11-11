Skandalas Europoje: NATO tarnaujantis JAV karys – įtariamas šnipinėjimu Rusijai

Šis atvejis yra naujausias iš virtinės įtarimų dėl Rusijos agentų šnipinėjimo JK ir kitose Europos šalyse. Po 2022 m. Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą įtampa tarp Maskvos ir įvairių Europos sostinių smarkiai išaugo.
Šis incidentas taip pat įvyko po neseniai kilusių saugumo incidentų dviejose JK karinių oro pajėgų bazėse, kuriose dislokuoti JAV kariai. Pareigūnai dėl šių incidentų kaltino Iraną.
JK policija pranešė, kad 41 m. amerikiečių karys buvo sulaikytas netoli Glosterio miesto pietvakarių Anglijoje, įtariant jį pažeidus nacionalinio saugumo įstatymus. Vyras buvo nugabentas į policijos nuovadą Londone.
Vėliau antradienį aukšto rango NATO kariuomenės pareigūnas patvirtino, kad amerikietis tarnavo Aljanso sąjungininkų greitojo reagavimo korpuse (ARRC) – daugianacionaliniame aukštos parengties kariniame štabe, kuriam vadovauja JK kariuomenė.
Insvorto gyvenvietėje esančiose Imdžino kareivinėse įsikūręs korpusas, tiesiogiai pavaldus NATO vyriausiajam sąjungininkų pajėgų vadui Europoje, gali būti per trumpą laiką dislokuotas bet kur Europoje ar kitose pasaulio vietose.
Imdžino kareivinės taip pat yra vos už kelių mylių nuo JK žvalgybos, saugumo ir kibernetinių operacijų agentūros GCHQ būstinės.
JK kovos su terorizmu policijos vyresnioji nacionalinė koordinatorė Vicki Evans pareiškė, kad šis svarbus sulaikymas ir tyrimas buvo glaudaus Jungtinės Karalystės ir JAV institucijų bendradarbiavimo rezultatas.
„Kaltinimai yra rimti, o mūsų tyrimas tebevyksta“, – vėlai antradienį paskelbtame pareiškime sakė ji.
JAV Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Kashas Patelis padėkojo JK policijai ir žvalgybos tarnyboms.
„Šis svarbus sulaikymas susijęs su įtarimais šnipinėjimu, kurie kelia itin didelį susirūpinimą Jungtinėms Valstijoms ir mūsų sąjungininkėms“, – JK policijos pareiškime cituojamas K. Patelis.
Vadina rimtu perspėjimu
Pareiškime taip pat nurodyta, kad pareigūnai atlieka kratas dviejose Glosteršyro grafystės vietose.
JAV karys sulaikytas remiantis dviem JK nacionalinio saugumo įstatymų nuostatomis. Viena jų susijusi su saugomos informacijos gavimu ar atskleidimu, kita – su pagalbos teikimu užsienio žvalgybos tarnybai.
Pagal įstatymus kovos su terorizmu policija gali laikyti jį sulaikytą iki 14 dienų, nepateikusi kaltinimų.
JAV sausumos pajėgų kontržvalgybos vadovybės vadas generolas Seanas Stinchonas pareiškė, kad įtariami aukšto rango kario, kuriam buvo patikėta neskelbtina informacija, veiksmai yra „rimtas priminimas, jog grėsmės iš organizacijos vidaus yra realios ir nuolatinės“.
Policijos pareiškime nurodyta, kad šis tyrimas nesusijęs su jokiais kitais šiuo metu vykdomais tyrimais.
Vakarų šalys jau daugelį metų kaltina Kremlių šnipinėjimu jų teritorijose ir įvairių incidentų organizavimu, siekiant pakirsti paramą nuo Rusijos invazijos besiginančiai Ukrainai.
Rugsėjį Londono teisme pasirodė britas, kaltinamas Rusijos karinės žvalgybos užsakymu rengęsis surengti diversijas dronų gamykloje ir kitose bepiločių orlaivių gamybos vietose.
Pernai 66-erių britui už mėginimus šnipinėti Rusijai buvo skirta septynerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Grupė tarpusavyje neformaliai susijusių jaunų britų taip pat buvo įkalinti už dalyvavimą padegant sandėlį, kuriame buvo laikomos Ukrainai skirtos atsargos. Išpuolio organizatorių buvo užverbavusi Rusijos sukarinta grupuotė „Wagner“.
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