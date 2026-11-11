Vitkauskas įspėjo dėl Rusijos veiksmų ir dezinformacijos: „Išnaudoja bet kokį epizodą“

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo vadovas kontradmirolas Giedrius Premeneckas įvardijo apie tolesnį drono skrydžio maršrutą.
„Dronas skrido per visą Latvijos teritoriją. Jisai pateko į Latvijos kariuomenės, Latvijos oro pajėgų atsakomybės zoną, kur buvo vykdomi Latvijos nacionaliniai algoritmai ir dronas toliau paliko šios šalies teritoriją. Toliau įskrido į Estijos teritoriją ir, mūsų žiniomis, įskrido į Rusijos teritoriją“, – pristatė G. Premeneckas.
Pasak Lietuvos kariuomenės atstovo, šiuo metu nėra įrodymų, leidžiančių nustatyti drono kilmę, tačiau neatmetama galimybė, kad jis buvo nukreiptas elektroninės kovos priemonėmis.
„Drono tipo šiuo metu tikrai mes neįvardinsim, nes vienas dalykas, dronas nebuvo numuštas, nėra jokių fizinio to drono nuolaužų. Ukraina vykdė plataus masto ataką, naudojant bepiločius orlaivius.
Ar galime daryti prielaidas, kad tai buvo elektromagnetinės kovos priemonėmis nukreipti dalis iš tų orlaivių dalyvaujantys atakoje prieš Rusiją, bet jokios patvirtintos informacijos, ar tai yra ukrainietiškas, ar tai yra rusiškas, ar kitoks dronas, šiuo metu nėra“, – dalijosi jis.
Dronas nebuvo numuštas
G. Premeneckas akcentavo, kad dronas nebuvo numuštas, nes tuo metu, kai jis buvo aiškiai stebimas, skrido virš tankiai apgyvendintos Kauno miesto teritorijos.
„Kas liečia klausimą, kodėl dronas nebuvo numuštas, tai pirmame etape, kai dronas buvo gerai vizualiai stebimas elektromagnetinėmis, elektrooptinėmis priemonėmis, jisai buvo virš urbanizuotos teritorijos, virš Kauno miesto“, – paaiškino Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo vadovas kontradmirolas.
„Dėl to buvo priimtas sprendimas tuo momentu drono nenumušinėti, nenaikinti.
Toliau sąlygos šiek tiek pablogėjo, tai reikėjo naikintuvams daryti keletą užėjimų ant taikinio ir, sąlygoms leidus. buvo atlikti šūviai. Dėl įvairių aplinkybių, kurių aš čia dabar neįvardysiu, dronas nebuvo numuštas“, – tėsė jis.
Viena neramiausių naktų
NKVC vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, pripažino, kad tai buvo viena neramiausia naktų Lietuvos istorijoje. Jis taip pat atkreipė dėmesį, jog yra padidėjęs dezinformacijos kiekis šalyje.
„Dezinformacijos klaidos elementas yra padidėjęs. Rusija išnaudoja bet kokį epizodą ir šį – neva Lietuva sudaro sąlygas naudotis savo oro erdve Ukrainos dronų skrydžiams – tai yra ne tiesa“, – komentavo V. Vitkauskas.
„Matome raginimų socialiniuose tinkluose nepaisyti įspėjamųjų pranešimų <...>, o visos tos pastangos ir iš institucijų, ir iš Lietuvos kariuomenės yra nukreiptos apsaugoti gyventojus, jų sveikatą“, – toliau tęsė jis.
Kaunas: Baltarusija įspėjo apie galimus dronus
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Baltarusija antradienio vakarą įspėjo Lietuvą apie šalies link skrendančius galimai dronus.
Pasak jo, įspėjimas gautas prieš 23 valandą, tada buvo paskelbtas geltonas įspėjimo signalas Vilniaus ir Utenos apskrityse, tačiau objektai Lietuvos sienos galop nekirto.
„22 val. 47 min. buvo gauta info iš Baltarusijos pusės technine linija, kad Lietuvos link skrenda neatpažinti objektai, kuriuos Baltarusija bando neutralizuoti. (...) Objektai neįskrido į Lietuvos oro erdvę, jie nusuko link Latvijos ir Rusijos“, – LRT televizijai trečiadienį sakė R. Kaunas.
Po vidurnakčio jau kitas dronas įskrido į Lietuvos teritoriją, išbuvo joje kelias minutes, tada įskrido į Lenkiją, tada grįžo į Lietuvą ir skrisdamas virš šalies teritorijos kirto Latvijos sieną.
R. Kaunas patvirtino, kad visuose regionuose, kur skrido objektas, buvo paskelbti raudoni ir geltoni oro pavojaus perspėjimai.
Paleistos raketos nuolaužos buvo rastos netoli Biržų
Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau trečiadienį paskelbė, kad naktį regione ramybė drumstė keturi dronai. Virš Lietuvos skridusio bepiločio NATO naikintuvams numušti nepavyko, paleistos raketos nuolaužos buvo rastos netoli Biržų.
Pasak R. Kauno, labiausiai tikėtina, kad tai buvo ukrainietiški dronai, turėję atakuoti Ust Lugos uostą ir kitus Rusijos regionus, bet nukrypę nuo kurso.
Ministro teigimu, aiškinantis incidentų aplinkybes bendradarbiaujama su Lenkija, Latvija ir Estija.
Latvijoje taip pat buvo paskelbtas oro pavojus
Latvijoje antradienio vakarą taip pat paskelbtas oro pavojaus perspėjimas.
Oranžinis oro pavojus paskelbtas Ludzos apygardoje, nurodo kariuomenė.
„Informuojame, kad Latvijos oro erdvėje kyla grėsmė.
Eikite į patalpas, laikykitės „dviejų sienų“ principo! Sekite oficialius pranešimus. Jei pastebėsite žemai skraidantį ar įtartiną objektą, nepriartėkite prie jo ir skambinkite 112!
Taip pat aktyvuoti perimamieji dronai ir priešlėktuvinės gynybos vienetai. Apie grėsmės pabaigą informuosime“, – nurodoma pranešime.
Netrukus geltonas oro pavojus paskelbtas Augšdaugavos ir Kraslavos apygardose.
„Informuojame, kad Latvijos oro erdvėje gali kilti pavojus. Šiuo metu papildomų veiksmų imtis nereikia. Jei situacija pasikeis, gausite pranešimą į mobilųjį telefoną apie būtinus veiksmus“, – nurodoma pranešime.
Dar kiek vėliau oro pavojus Kraslavos apygardoje pakeistas į oranžinį.
Netrukus oro pavojus Latvijoje atšauktas.
Dar vėliau, objektui iš Lietuvos oro erdvės patekus į Latvijos oro erdvę, Latvijoje geltonas oro pavojaus įspėjimas paskelbtas Jėkabpilio ir Maduonos apylinkėse. Aiskrauklės apylinkėse paskelbtas raudonas oro pavojus.
Vilniaus ir Utenos apskrityse paskelbta apie tikėtiną oro pavojų
Antradienį Vilniaus ir Utenos apskrityse paskelbta apie tikėtiną oro pavojų. Objektas Lietuvos link, Ignalinos kryptimi, skrenda iš Baltarusijos pusės.
Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė praneša tikėtiną oro pavojų ir ragina nusimatyti saugią vietą, jeigu grėsmės lygis iš „Geltono“ pasikeistų į „Raudoną“.
Pastarąjį kartą, spalio 18 d., oro pavojus su statusu „Raudona“ dėl į šalies oro erdvę įskridusio objekto buvo paskelbtas Panevėžio, Šiaulių apskrityse, maždaug po valandos jis buvo atšauktas.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, įtariama, kad dronas į Lietuvą įskrido iš Lenkijos teritorijos. Tą patvirtino ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, dronas buvo ukrainietiškos kilmės ir nešė sprogmenis.
Sudužusio drono nuolaužos rastos Pasvalio rajone, Juodžionių kaime. Taip pat skelbta ir apie galimą sprogimą, tačiau tarnybos anksčiau tuomet dar nebuvo pateikusios informacijos, ar dronas nešė sprogmenį.
Drono nuolaužos taip pat apgadino keliu važiavusį automobilį, tačiau keleiviai nenukentėjo.
Lietuvos kariuomenė primena, kad statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Kaip skelbė ELTA, rugsėjį į Lietuvos oro erdvę iš Baltarusijos buvo įskridęs sprogmenį turėjęs dronas. Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog į šalies oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.
Rusijos karui Ukrainoje nesibaigiant, Lietuva pastaraisiais mėnesiais ne kartą fiksavo su oro erdve susijusius incidentus ir skelbė apie galimus pavojus. Vis dėlto iki šiol nė vienas į Lietuvos oro erdvę patekęs dronas nebuvo numuštas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.