Hegsethui – nemalonumas: buvo aprėktas sargybinio

P. Hegsethas su žmona, keliais padėjėjais lankėsi ant Nežinomo karo kapo, atėjo padėti vainiką. Grupė vizito metu triukšmavo.
Hegsethą ir jo grupę aprėkė karys
Jie sustojo pasidaryti nuotrauką. Grupei pradėjus eiti, vienas žmogus garsiai nusijuokė.
Sargybinis sudrausmino grupę.
„Visi lankytojai privalo visą laiką išlaikyti tylos ir pagarbos atmosferą“, – garsiai pasakė jis.
Nėra aišku, kas nusijuokė, ar pats P. Hegsethas triukšmavo.
Pentagono atstovas spaudai Shonas Parnelis „CBS News“ pateikė komentarą.
„Sekretorius ir visas departamentas visada gerbė – ir visada gerbs – aukas, kurias mūsų kariai ir karės paaukojo, kad Amerika būtų saugi. Minint šią iškilmingą dieną, karys teisingai ir pagarbiai priminė visiems, kad reikia laikytis etiketo“, – cituojamas jis.
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