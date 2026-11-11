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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis įžvelgia „galimybių langą“

2026-11-11 22:47 / šaltinis: ELTA
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2026-11-11 22:47
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį atvykęs į Airiją, kur ketvirtadienį turėtų susitikti su JAV pasiuntiniais, grįšiančiais iš Maskvos, pareiškė, kad iki 2027 m. gali atsiverti „galimybių langas“ proveržiui derybose dėl karo su Rusija užbaigimo.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitiimas Ankaroje (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį atvykęs į Airiją, kur ketvirtadienį turėtų susitikti su JAV pasiuntiniais, grįšiančiais iš Maskvos, pareiškė, kad iki 2027 m. gali atsiverti „galimybių langas“ proveržiui derybose dėl karo su Rusija užbaigimo.

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„Šiandien iš tiesų turime tokią galimybę, tokį galimybių langą, kai visi šiuo metu derybų procese dalyvaujantys asmenys iš tikrųjų nori pasiekti rezultatą iki 2027 metų“, – sakė V. Zelenskis. Jis pridūrė tikintis, kad JAV pareigūnai iš susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu parsiveš „ką nors konkretaus“.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Lapkričio 10-11 dienomis Abu Dabyje vyko Rusijos, Ukrainos ir Jungtinių Valstijų atstovų derybos. Jų metu Rusija ir Ukraina susitarė apsikeisti dideliu skaičiumi karo belaisvių, tačiau didesnės pažangos siekiant užbaigti jau bemaž penkerius metus trunkančią didelio masto Maskvos invaziją pasiekta nebuvo.

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