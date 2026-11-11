Zelenskis įžvelgia „galimybių langą“

„Šiandien iš tiesų turime tokią galimybę, tokį galimybių langą, kai visi šiuo metu derybų procese dalyvaujantys asmenys iš tikrųjų nori pasiekti rezultatą iki 2027 metų“, – sakė V. Zelenskis. Jis pridūrė tikintis, kad JAV pareigūnai iš susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu parsiveš „ką nors konkretaus“.
Lapkričio 10-11 dienomis Abu Dabyje vyko Rusijos, Ukrainos ir Jungtinių Valstijų atstovų derybos. Jų metu Rusija ir Ukraina susitarė apsikeisti dideliu skaičiumi karo belaisvių, tačiau didesnės pažangos siekiant užbaigti jau bemaž penkerius metus trunkančią didelio masto Maskvos invaziją pasiekta nebuvo.
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