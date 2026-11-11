Netikėtai mirė Rusijos ambasadorius JAV

Jis netikėtai mirė trečiadienį, būdamas 67-erių.
Mirė Rusijos ambasadorius JAV
Ministerijos pranešime jis apibūdinamas kaip „išskirtinis diplomatas, patyręs vadovas, geras draugas ir mentorius. Aukščiausio lygio profesionalas, puikus Amerikos reikalų žinovas“.
Ministerija pareiškė užuojautą jo artimiesiems.
Apie mirties priežastis nepranešama.
Rusijos ambasadoriumi JAV jis buvo paskirtas 2025 m. vasario gale.
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