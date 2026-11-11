Lukašenka sureagavo į kalbas, kad Baltarusija ir Rusija ruošiasi karui su NATO ir Europa

„Mums, ypač Baltarusijai ir Rusijai, priekaištaujama, kad iki 2030 m. rengiamės karui ir esame pasiruošę kariauti su NATO bei visa Europos Sąjunga. Baltarusija ir Rusija nieko panašaus neplanuoja. Apie tai jau ne kartą kalbėjome. Priešingai, matome, kad europiečiai nemažai išleidžia vadinamajam saugumui užtikrinti. Tik kyla klausimas – nuo ko jie saugosi?“ – pareiškė A. Lukašenka.
Lukašenka atsakė į priekaištus, kad Baltarusija ir Rusija rengiasi karui su NATO ir ES
A. Lukašenka pabrėžė nerimaujantis dėl to, kad „prie mūsų sienų vyksta kariuomenės ir specialiųjų pajėgų pratybos“, taip pat dėl tebesitęsiančios „Vakarų šalių militarizacijos“.
Jis pridūrė, kad šiuo metu „karinių konfliktų pobūdis iš esmės keičiasi“. Šalys nuo tradicinių karo veiksmų pereina prie „asimetrinių, mažai kainuojančių poveikio priemonių“.
„Tikslinės programišių atakos, botų armijos, naudojimasis parankinių programišių grupuotėmis ir melagingos informacijos kūrimas kainuoja nepalyginti mažiau nei strateginiai bombonešiai ar sparnuotosios raketos, tačiau gali padaryti didelę žalą. Visa tai skirta ardyti valstybę iš vidaus, o žmonėms tai ne mažiau pavojinga nei karinė agresija“, – pažymėjo Baltarusijos politikas.
Tuo metu, kai su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu itin artimus ryšius palaikantis Baltarusijos lyderis, rodosi, apkaltino Vakarus užsiimant asimetrine karyba, NATO ir Europos šalys jau seniai kaltina Kremlių vykdant diversijų ir destabilizavimo kampaniją, taip pat rengiant hibridines atakas. Savo ruožtu Rusija šiuos kaltinimus neigia.
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