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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Iš Rusijos – siūlymas NATO šalims skaldytis ir pulti į glėbį Kremliui

2026-11-11 15:50 / šaltinis: ELTA
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2026-11-11 15:50
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Rusija galėtų su atskiromis NATO valstybėmis sudaryti dvišalius susitarimus dėl abipusio nepuolimo – tokiu atveju jos iš Maskvos galėtų gauti papildomų individualių saugumo garantijų.

Iš Rusijos – siūlymas NATO šalims skaldytis ir pulti į glėbį Kremliui (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (23)

Rusija galėtų su atskiromis NATO valstybėmis sudaryti dvišalius susitarimus dėl abipusio nepuolimo – tokiu atveju jos iš Maskvos galėtų gauti papildomų individualių saugumo garantijų.

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Apie tai Maskvoje vykusiame kolektyvinio saugumo forume pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos (URM) Užsienio politikos planavimo departamento direktorius Aleksejus Drobininas, praneša naujienų portalas „Agentstvo“.

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Pasak A. Drobinino, būsimos Eurazijos saugumo sistemos dalyvės galėtų abipusiai pripažinti, kad neturi viena kitai priešiškų ketinimų. Vienu iš galimų variantų jis įvardijo dvišalius susitarimus, kurie „iš esmės atitinka abipusio nepuolimo paktų kriterijus“.

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Kokia nauda NATO šalims galėtų būti pasirašinėti saugumo garantijų sutartis su Rusija nėra aišku, A. Drobininas to nepaaiškino. Rusijai tai galėtų būti naudinga NATO politinio skaldymo prasme, kai viena ar kelios NATO šalys įsipareigotų Rusijai, tai keltų klausimų dėl tos šalies galimybių kovoti su agresore, jeigu tam ateitų laikas. 

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Kitas variantas – gynybiniai aljansai, kurių narės įsipareigoja padėti viena kitai užpuolimo atveju. Kaip pavyzdžius A. Drobininas nurodė Kolektyvinio saugumo sutarties organizaciją (KSSO) ir Rusijos susitarimus su Baltarusija bei Šiaurės Korėja. Maskvos susitarimą su Iranu jis apibūdino kitaip – agresijos atveju šalys įsipareigoja nepalaikyti viena kitos priešininkų.

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A. Drobininas taip pat pasiūlė valstybėms įsipareigoti nekariauti tarpusavyje ir nesuteikti tokiems karo veiksmams savo teritorijos, tranzito maršrutų bei pramoninių pajėgumų.

2025 m. lapkritį per KSSO viršūnių susitikimą Kirgizijoje Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija pasirengusi oficialiai įtvirtinti įsipareigojimą nepulti Europos valstybių. Gruodį Rusijos URM vadovas Sergejus Lavrovas patvirtino, kad Maskva pasirengusi pasirašyti su Europa nepuolimo dokumentą. Europos saugumo klausimas taip pat buvo aptartas trišalėse Rusijos, Ukrainos ir JAV derybose Abu Dabyje.

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Praėjusią savaitę „The Washington Post“ pranešė, kad specialusis JAV prezidento pasiuntinys Jaredas Kushneris pasiūlė naujos Europos saugumo architektūros modeliu pasirinkti Rusijos ir NATO tarybą. Kaip rašė „Financial Times“, Europa baiminasi, kad Vašingtono ir Maskvos susitarimas susilpnins NATO ir padės Rusijai susigrąžinti savo įtakos sferą.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

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