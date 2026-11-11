Ukrainos derybininkas: susitarimas gali būti pasiektas dar iki Naujųjų metų

„Manau, kad šiuo metu derybos vyksta pakankamai sparčiai, kad susitarimą pavyktų pasiekti iki Naujųjų metų“, – sakė jis.
Be to, Rusijos delegacijos vadovas Vladimiras Medinskis pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė dėl naujo didelio masto apsikeitimo karo belaisviais. Daugiau informacijos apie jį bus paskelbta vėliau.
Rusijos, Ukrainos ir Jungtinių Valstijų atstovų derybos vyko lapkričio 10–11 dienomis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.