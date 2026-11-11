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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos derybininkas: susitarimas gali būti pasiektas dar iki Naujųjų metų

2026-11-11 14:48 / šaltinis: ELTA
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2026-11-11 14:48
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Rusijos ir Ukrainos taikos derybų dalyviai susitarimą gali pasiekti dar iki šių metų pabaigos, po Abu Dabyje vykusių derybų surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė Ukrainos Aukščiausiosios Rados frakcijos „Tautos tarnas“ vadovas ir Ukrainos delegacijos narys Davydas Arachamija, kurio žodžius cituoja naujienų portalas „Meduza“.

Rusijos ir Ukrainos taikos derybų dalyviai susitarimą gali pasiekti dar iki šių metų pabaigos, po Abu Dabyje vykusių derybų surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė Ukrainos Aukščiausiosios Rados frakcijos „Tautos tarnas“ vadovas ir Ukrainos delegacijos narys Davydas Arachamija, kurio žodžius cituoja naujienų portalas „Meduza“.

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„Manau, kad šiuo metu derybos vyksta pakankamai sparčiai, kad susitarimą pavyktų pasiekti iki Naujųjų metų“, – sakė jis.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Be to, Rusijos delegacijos vadovas Vladimiras Medinskis pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė dėl naujo didelio masto apsikeitimo karo belaisviais. Daugiau informacijos apie jį bus paskelbta vėliau.

Rusijos, Ukrainos ir Jungtinių Valstijų atstovų derybos vyko lapkričio 10–11 dienomis.

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