Liepsnos matėsi net iš Estijos: Rusijai – galingas smūgis

Trečiadienį dronų ataka sukėlė gaisrą Rusijos Ust Lugos uoste – viename svarbiausių Baltijos jūros naftos eksporto uostų. Gaisrą patvirtino Leningrado srities gubernatorius.
Estijos Rytų Viru apskrities, esančios Rytų Estijoje, gyventojai, galėjo pastebėti nuo liepsnų nusidažusį naktinį dangų.
Ust Lugos uostas tiesia linija yra maždaug 35 km nuo Narvos.
ERR paskelbė nuotraukas, kuriose matyti, kad dangus virš Ust Lugos ir aplink buvo nusidažęs ryškia gaisro šviesa.
Dronų smūgis Ust Lugai
„Per bepiločių orlaivių ataką smogta Ust Lugos uosto teritorijai, kilo gaisras“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė gubernatorius Aleksandras Drozdenka, turėdamas omenyje vieną svarbiausių Rusijos naftos eksporto centrų šalies vakaruose, Ukrainos ne kartą atakuotą.
Jis pridūrė, kad tarnybos dirba gesindamos gaisrą.
Šią savaitę Jungtinių Arabų Emyratų sostinėje kariaujančios šalys susitinka JAV tarpininkaujamose derybose, tačiau kovos tęsiasi. Per derybas siekiama pasiekti bent kokios nors pažangos, kad kruviniausias nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos konfliktas Europoje būtų baigtas.
Atskirame įraše A. Drozdenka pranešė, kad naktį per tebesitęsiančius kovinius veiksmus Leningrado srityje Rusijos oro gynyba numušė 146 dronus.
Valstybinė naujienų agentūra TASS pranešė, kad pagrindiniame regiono Pulkovo oro uoste netoli Sankt Peterburgo buvo atšaukta arba atidėta apie 18 skrydžių.
Per pastaruosius 18 mėnesių Ukraina sustiprino dronų atakas prieš Rusijos energetikos sektorių, siekdama sumažinti Kremliaus pajamas ir susilpninti jo galimybes finansuoti karą.
Ukraina teigia, kad didelio masto atakas iš oro rengianti Rusija taikosi į jos energetikos tinklą, todėl artėjant žiemai ir krintant temperatūrai visoje šalyje gyventojai lieka be elektros.
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