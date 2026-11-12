Po skandalingo romano „Nvidia“ ruošiasi nušalinti generalinį direktorių Jenseną Huangą

Technologijų bendrovės valdyba rengėsi susitikti jau trečiadienį ir spręsti dėl J. Huango ateities, skelbė laikraštis „The Wall Street Journal“, remdamasis su šiuo klausimu susipažinusiais asmenimis.
Leidinys The New York Times“ trečiadienį pranešė, kad J. Huangas užmezgė ir antrą nesantuokinį romaną – šįkart su savo pavaldine. Pasak laikraščio, esama vaizdo įrašų, kuriuose matyti, kaip 63-ejų vadovas meiliai elgiasi su „Nvidia“ sveikatos priežiūros padalinio viceprezidente Kimberly Powell.
48-erių K. Powell viešai atstovavo „Nvidia“ pastangoms plėsti lustų technologijų naudojimą aukštojo mokslo ir sveikatos priežiūros srityse. Ji kalbėjo San Chosė (Kalifornija) vykusioje konferencijoje, kur aplinkiniai pastebėjo, kaip jie „meiliai bendrauja viešbutyje“, skelbė „The New York Times“.
Pranešimas apie antrą romaną pasirodė po to, kai J. Huangas pripažino palaikęs santykius su Singapūre įsikūrusios duomenų centrų bendrovės „Megaspeed“ aukšto rango pareigūne Alice Huang. „The Wall Street Journal“ pranešė, kad abu jie buvo nufotografuoti kartu Taipėjuje 2024 ir 2025 m.
Kaip pranešama, JAV žvalgyba šių metų pavasarį išplatino dokumentą, kuriame teigiama, kad A. Huang yra Kinijos valstybės saugumo ministerijos agentė.
„Nvidia“ generalinis direktorius sekmadienį darbuotojams išsiųstame pranešime prisipažino turėjęs santykių su A. Huang, su kuria jo nesieja jokie giminystės ryšiai.
„Buvau neištikimas savo žmonai“, – rašė jis.
Tą pačią dieną „Nvidia“ direktorių valdyba pareiškime nurodė, kad pradėjo „nepriklausomą tyrimą, atsižvelgdama į pastarojo meto pranešimus, jog įkūrėjas ir generalinis direktorius Jensenas Huangas tapo užsienio žvalgybos operacijos taikiniu“.
„Palaikau šį tyrimą ir visapusiškai bendradarbiausiu. Myliu mūsų šalį ir mūsų bendrovę“, – savo pareiškime parašė J. Huangas.
Kongresas taip pat paragino jį uždarame posėdyje pateikti informaciją apie savo ryšius su A. Huang, pranešė „The New York Times“.
Sparčiam dirbtinio intelekto (DI) pramonės augimui iškėlus „Nvidia“ akcijų kainas į naujas aukštumas, J. Huangas pasirodė JAV prezidento Donaldo Trumpo pašonėje per renginius Baltuosiuose rūmuose. Dar praėjusį mėnesį jis iš respublikonų lyderio priėmė Nacionalinį mokslo medalį.
J. Huangas kartu su kitais įtakingiausiais pasaulio technologijų lyderiais, įskaitant Eloną Muską, Jeffą Bezosą ir Marką Zuckerbergą, pasižadėjo savarankiškai reguliuoti DI, kad būtų išvengta galimų grėsmių. Tuo metu D. Trumpas atmetė raginimus vykdyti vyriausybinę priežiūrą ir perspėjimus, kad ši technologija gali sunaikinti žmoniją.
„Nvidia“ akcininkai pateikė kolektyvinį ieškinį J. Huangui ir DI lustų gamintojui, kaltindami juos neatskleidus investuotojams informacijos apie užmegztus santykius.
Po to, kai J. Huangas prisipažino užmezgęs romaną, pastarosiomis dienomis „Nvidia“ akcijų kaina smarkiai krito.
„Nvidia“ kuria pažangius komponentus, iš pradžių sukurtus trimačiams vaizdams kompiuteriniuose žaidimuose apdoroti. Jie vadinami grafiniais procesoriais (GPU).
Didžiąją dalį „Nvidia“ procesorių gamina Taivano bendrovė TSMC – didžiausia pasaulyje pagal sutartis lustus gaminanti įmonė.
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