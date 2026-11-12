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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Estijos premjeras rėžė: Europai turi atstovauti ne tie, kurie patinka Putinui

2026-11-12 08:34 / šaltinis: BNS
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2026-11-12 08:34
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Europai nereikia rinkti naujo pasiuntinio Ukrainos ir Rusijos deryboms, trečiadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas, Kyjivui ir Vašingtonui paraginus Bendriją išsirinkti atstovą.

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram)

Europai nereikia rinkti naujo pasiuntinio Ukrainos ir Rusijos deryboms, trečiadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė Estijos ministras pirmininkas Kristenas Michalas, Kyjivui ir Vašingtonui paraginus Bendriją išsirinkti atstovą.

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Ši tema Europoje tapo dar aktualesnė po dvi dienas Abu Dabyje vykusių derybų dėl karo Ukrainoje, tačiau šis klausimas taip pat suskaldė Europos Sąjungos (ES) valstybes nares.

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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę sakė, kad Europa šį mėnesį turėtų išsirinkti savo atstovą deryboms, kuriomis siekiama užbaigti karą, o JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris paragino Europą derybose „įvardyti vieną asmenį, kuris kalbėtų jos vardu“.

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Kalbėdamas su AFP Europos lyderių susitikimo Dubline išvakarėse, kur šis klausimas, tikimasi, dominuos diskusijose, K. Michalas tvirtino, kad šis reikalas jau išspręstas ir kad Briuselio aukščiausi pareigūnai galėtų dalyvauti derybose pagal savo atsakomybės sritis.

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„Sakyčiau, kad dėl asmenų mes jau esame sutarę“, – teigė jis.

Jis įvardijo ES valstybėms narėms atstovaujantį Europos Vadovų Tarybos pirmininką Antonio Costą ir ES vyriausiąją diplomatę Kają Kallas, nes „jos vaidmuo yra atstovauti mums užsienio reikalų klausimais“.

Jie nesulaukia vienbalsio palaikymo. Kai kurios Europos sostinės mano, kad K. Kallas, buvusi Estijos premjerė, yra per griežta Rusijos ir prezidento Vladimiro Putino kritikė, kad būtų Europos pasiuntinė derybose.

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Tačiau K. Michalas atmetė mintį, jog reikėtų atsižvelgti į V. Putino pageidavimus.

„Labai gaila! Nes mums turėtų atstovauti žmonės, kurie yra atskaitingi Europai, o ne tie, kurie patinka Putinui“, – sakė jis.

Pirmiausia – taika

Europa jau seniai siekia vietos prie bet kokių potencialių taikos derybų stalo, teigdama, kad ant kortos pastatytas ir žemyno saugumas.

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Tarp minimų pavardžių, kurios galėtų atstovauti Europai, yra Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas – JAV prezidento Donaldo Trumpo golfo partneris – ir Norvegijos premjeras Jonas Gahras Store. Abu jie praėjusį mėnesį surengė retus telefoninius pokalbius su V. Putinu.

Kiti pasiūlė formatą, į kurį būtų įtrauktos Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė Karalystė (JK).

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„Kiekvienas turi savo požiūrį (į tai), kas kam turėtų atstovauti“, – teigė K. Michalas.

Panašu, kad net J. Kushneris suprato šios užduoties sudėtingumą.

„Jei Europa galėtų įvardyti vieną asmenį, kalbėsiantį jos vardu, tai būtų didesnis pasiekimas nei priversti rusus įtraukti juos į derybas“, – sakė jis.

D. Trumpo žentas ir pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ketvirtadienį atskirai susitiks su V. Putinu Maskvoje ir V. Zelenskiu Dubline, siekdami pasinaudoti po šios savaitės derybų Abu Dabyje atsiradusiomis galimybėmis.

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Europą sukrėtė Rusijos siekis persvarstyti Europos saugumo architektūrą, o JAV taip pat siūlo naują struktūrą.

ES pareigūnai mano, kad didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas beveik penkerius metus trunkančio karo nutraukimui, o ne platesniems saugumo susitarimams.

„Taikos derybos turėtų būti apie taiką ir apie tai, kaip pasiekti teisingą bei ilgalaikę taiką tarp Ukrainos ir Rusijos Ukrainos sąlygomis“, – teigė K. Michalas.

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