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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Neramumai Europoje: sulaukus grasinimų susprogdinti, evakuota šimtai mokyklų

2026-11-11 14:37 / šaltinis: ELTA
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2026-11-11 14:37
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Jungtinės Karalystės (JK) ir Airijos policija trečiadienį tyrė šimtams mokyklų elektroniniu paštu išsiųstus grasinimus, tačiau paragino mokytojus neevakuoti mokyklų, nes šie pranešimai laikomi melagingais.

Italijos policija (nuotr. 123rf.com)

Jungtinės Karalystės (JK) ir Airijos policija trečiadienį tyrė šimtams mokyklų elektroniniu paštu išsiųstus grasinimus, tačiau paragino mokytojus neevakuoti mokyklų, nes šie pranešimai laikomi melagingais.

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Grasinimų sulaukė mokyklos Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir Airijoje. Škotijos policija pareiškime nurodė, kad nors šie pranešimai „kelia nerimą“, nėra „jokių požymių, kad jie keltų realią grėsmę“.

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Kaip rašė ELTA, Italijos pareigūnai trečiadienį evakavo maždaug 300 mokyklų visoje šalyje, šioms elektroniniu paštu gavus grasinimų susprogdinti bombas. 

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Tai naujausias Europos institucijų veiklos sutrikdymo atvejis po pastarosiomis savaitėmis oro bendrovėms ir transliuotojams siųstų melagingų grasinimų dėl bombų.

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Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pareiškime nurodė, kad nėra jokių duomenų apie „konkretų pavojų“ šalies mokykloms, o grasinimais veikiausiai siekiama „sukelti nerimą ir susirūpinimą“.

Ji pranešė, kad vyksta tyrimai, o vėliau trečiadienį jos iniciatyva bus surengtas ministrų pasitarimas.

Švietimo ministras Giuseppe Valditara pareiškė, kad grasinimų elektroniniu paštu sulaukė 300 mokyklų, pranešė naujienų agentūra „LaPresse“. Švietimo ministerija į prašymą patvirtinti šią informaciją iš karto neatsakė.

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Vidaus reikalų ministras Matteo Piantedosi savo ruožtu teigė, kad kalbėti apie koordinuotus veiksmus, susijusius su šiais incidentais, dar per anksti. 

„Bet koks pareiškimas iškart po tokių įvykių gali būti skubotas ar netinkamas. Kalbėti apie koordinuotus veiksmus dar per anksti. Ar šie veiksmai buvo koordinuoti, turi nustatyti bylą tiriantys pareigūnai“, – Orvjeto mieste sakė M. Piantedosi.

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„Vyksta virtinė incidentų, kurie gali būti susiję su mėginimais atkartoti kitų veiksmus ir kuriuos vienija bendras tikslas – grasinimai, kurie, laimei, dažnai pasirodo esantys nepagrįsti, apkrauti valstybės institucijų išteklius“, – paaiškino jis.

Užsienio reikalų ministras Antonio Tajani šeštadienį atskleidė, kad jo asmens duomenys buvo nutekinti į vadinamąjį tamsųjį internetą – šifruotą interneto dalį. G. Meloni dėl pastarojo incidento apkaltino prorusiškus programišius.

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