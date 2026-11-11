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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Portugalija – parengties būsenoje: uždaromos mokyklos, gyventojai įspėjami pasiruošti

2026-11-11 11:14 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-11 11:14
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Portugalijos vyriausybė trečiadienį nurodė uždaryti mokyklas ir kitas įstaigas bei paragino gyventojus ieškoti prieglobsčio. Šalis ruošiasi susidūrimui su neįprastai stipriais vėjo gūsiais, kuriuos atneš audra „Charles“, rašo „Bloomberg“. Tikimasi, kad vėjo gūsiai sieks 150 kilometrų per valandą.

Lietingi orai (Asociatyvi) EPA

Portugalijos vyriausybė trečiadienį nurodė uždaryti mokyklas ir kitas įstaigas bei paragino gyventojus ieškoti prieglobsčio. Šalis ruošiasi susidūrimui su neįprastai stipriais vėjo gūsiais, kuriuos atneš audra „Charles“, rašo „Bloomberg“. Tikimasi, kad vėjo gūsiai sieks 150 kilometrų per valandą.

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Gali susidaryti retas reiškinys

Taip pat perspėjama, kad yra galimybė, kad pasireikš reiškinys, vadinamas „sting jet“ – retas meteorologinis reiškinys, galintis sukelti itin didelės naikinamosios jėgos vėjo gūsius.

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Portugalijos jūrų ir atmosferos instituto (IPMA) aiškinimu, „sting jet“ – tai oro srautas, kuris sparčiai leidžiasi žemyn netropinio ciklono viduje ir gali su didele jėga pasiekti žemės paviršių. Šis reiškinys apima palyginti nedidelę, ribotą teritoriją ir gali sukelti itin stiprius vėjo gūsius, kurių greitis gali viršyti 160 km/val., bei padaryti didelės žalos.

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„Jei galite, likite namuose“, – antradienį gyventojus įspėjo vidaus reikalų ministras Luisas Nevesas.

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Vyriausybė paskelbė nacionalinę parengties būseną, o valdžios institucijos įspėjo apie galimus potvynius, griūvančius medžius bei elektros ir telekomunikacijų sutrikimus.

Uždaro mokykla, nutraukia nebūtinas paslaugas

Mokyklos bus uždarytos, o nebūtinos viešosios paslaugos trečiadienį bus neprieinamos, sakė ministras.

Taip pat L. Nevesas paskelbė apie draudimą lankytis parkuose, miškuose ir soduose, taip pat paragino gyventojus likti namuose, įspėdamas, kad gali kilti „labai sudėtingų situacijų, kai prireiks gelbėjimo“.

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Atšaukia konferenciją

Organizatoriai pranešė, kad buvo atšaukti trijų dienų trukmės technologijų konferencijos „Web Summit“ antrosios dienos renginiai.

Prognozuojamos smarkios liūtys pakurstė nuogąstavimus dėl potvynių, ypač miestuose, panašių į tuos, kurie 2026 m. pradžioje nuniokojo šią Pirėnų pusiasalio šalį.

Nuo sausio 22 d. iki vasario 16 d. Portugaliją viena po kitos užklupo šešios audros, per kurias, pareigūnų duomenimis, žuvo mažiausiai septyni žmonės. Kai kurios Portugalijos žiniasklaidos priemonės skelbė apie didesnį aukų skaičių – beveik 20 tiesioginių ir netiesioginių aukų.

Pirėnų pusiasalis yra ypač pažeidžiamas ekstremalių meteorologinių reiškinių, tokių kaip karščio bangos ir smarkūs lietūs, kuriuos dar labiau stiprina žmogaus sukelta klimato kaita, atžvilgiu.

Antradienį Portugalijos sostinė jau sulaukė stipraus lietaus.

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