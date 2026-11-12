Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sujudimas URM: dėl ambasadoriaus kreipėsi į VTEK

2026-11-12 15:07 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-12 15:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Užsienio reikalų ministerijos (URM) tyrimas nustatė, kad Lietuvos ambasadorius JAV Gediminas Varvuolis galėjo atstovybės turtu naudotis asmeninėms reikmėms, ir dėl to kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK).

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Užsienio reikalų ministerijos (URM) tyrimas nustatė, kad Lietuvos ambasadorius JAV Gediminas Varvuolis galėjo atstovybės turtu naudotis asmeninėms reikmėms, ir dėl to kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK).

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

„Generalinė inspekcija ištyrė Lietuvos ambasadoriaus JAV galimą valstybės turto panaudojimą asmeninėms reikmėms bei naudojimąsi tarnybine padėtimi, – teigiama BNS ketvirtadienį ministerijos perduotame komentare. – Tyrimo metu nustatytos galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimo aplinkybės, todėl, siekdama užtikrinti nepriklausomą ir objektyvų šių aplinkybių vertinimą, URM surinktą medžiagą perdavė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai sprendimui priimti.“

REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Įtarinėjimai dėl galimo mobingo nepasitvirtino

Tuo metu įtarinėjimai dėl galimo mobingo nepasitvirtino – tyrimo metu nenustatyta „visų būtinų tarnybinio nusižengimo sudėties elementų“, kurie leistų konstatuoti, kad ambasadoriaus veiksmai prilygo psichologiniam smurtui ar priekabiavimui darbe, nurodė ministerija.

REKLAMA
REKLAMA

Naujienų portalas „Delfi“ rugpjūčio pradžioje rašė, jog dalis ambasados Vašingtone darbuotojų kreipėsi į URM, pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas.

Pirminį tyrimą atlikusi komisija įvardijo galimus ambasadoriaus vadovavimo, komunikacijos ir darbo organizavimo trūkumus bei pateikė rekomendacijas darbo aplinkai atstovybėje gerinti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Savo išvadoje Generalinė inspekcija pritarė komisijos siūlomoms prevencinėms priemonėms ir rekomendacijoms darbo aplinkai atstovybėje gerinti“, – teigiama URM komentare.

Tuo metu URM Vidaus audito skyrius atliko nepriklausomą ambasados finansinių išteklių, valstybės turto, darbuotojų darbo laiko bei kitų išteklių naudojimo auditą. Išvadoje surašyti audito metu nustatyti trūkumai ir pateiktos rekomendacijos dėl jų šalinimo.

G. Varvuolis Lietuvos ambasadoriaus JAV pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 dienos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų