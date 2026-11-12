Sujudimas URM: dėl ambasadoriaus kreipėsi į VTEK

„Generalinė inspekcija ištyrė Lietuvos ambasadoriaus JAV galimą valstybės turto panaudojimą asmeninėms reikmėms bei naudojimąsi tarnybine padėtimi, – teigiama BNS ketvirtadienį ministerijos perduotame komentare. – Tyrimo metu nustatytos galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimo aplinkybės, todėl, siekdama užtikrinti nepriklausomą ir objektyvų šių aplinkybių vertinimą, URM surinktą medžiagą perdavė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai sprendimui priimti.“
Įtarinėjimai dėl galimo mobingo nepasitvirtino
Tuo metu įtarinėjimai dėl galimo mobingo nepasitvirtino – tyrimo metu nenustatyta „visų būtinų tarnybinio nusižengimo sudėties elementų“, kurie leistų konstatuoti, kad ambasadoriaus veiksmai prilygo psichologiniam smurtui ar priekabiavimui darbe, nurodė ministerija.
Naujienų portalas „Delfi“ rugpjūčio pradžioje rašė, jog dalis ambasados Vašingtone darbuotojų kreipėsi į URM, pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas.
Pirminį tyrimą atlikusi komisija įvardijo galimus ambasadoriaus vadovavimo, komunikacijos ir darbo organizavimo trūkumus bei pateikė rekomendacijas darbo aplinkai atstovybėje gerinti.
„Savo išvadoje Generalinė inspekcija pritarė komisijos siūlomoms prevencinėms priemonėms ir rekomendacijoms darbo aplinkai atstovybėje gerinti“, – teigiama URM komentare.
Tuo metu URM Vidaus audito skyrius atliko nepriklausomą ambasados finansinių išteklių, valstybės turto, darbuotojų darbo laiko bei kitų išteklių naudojimo auditą. Išvadoje surašyti audito metu nustatyti trūkumai ir pateiktos rekomendacijos dėl jų šalinimo.
G. Varvuolis Lietuvos ambasadoriaus JAV pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 dienos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.