URM – susitikimas su Lietuvoje viešinčiais Kinijos diplomatais

„Šis susitikimas yra reguliarių Užsienio reikalų ministerijos konsultacijų su Kinijos puse dėl diplomatų akreditavimo Vilniuje ir Pekine sąlygų bei galimybių dalis“, – atsakyme Eltai nurodė ministerija.
URM nurodė dėl informacijos jautrumo negalinti plačiau komentuoti konsultacijų aplinkybių, atskirų veiksmų ir turinio.
„Lietuvos pusė yra pateikusi konkrečius pasiūlymus dėl diplomatinių atstovybių veiklos atkūrimo ir išlieka atvira dialogui, vadovaudamasi Lietuvos interesais, tarptautine teise, įprasta diplomatine praktika ir nacionaliniais teisės aktais“, – teigiama ministerijos komentare.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys patvirtino apie ministerijoje įvyksiantį susitikimą, tačiau neatskleidė, kokio rango URM pareigūnai susitiks su Kinijos diplomatais.
Kaip skelbė ELTA, į Lietuvą, siekiančią atkurti diplomatinį atstovavimą su Pekinu, atvyko Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovai ir misijos prie Europos Sąjungos (ES) diplomatai.
Trečiadienį Kinijos delegatai susitiko su laikinąja Seimo narių grupe „Už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki Europos Sąjungos valstybių narių lygmens“.
ELTA primena, kad Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo po to, kai 2021 m. pabaigoje Lietuvoje buvo atidaryta Taivaniečių atstovybė.
Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose ES valstybėse narėse.
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