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Kraupus išpuolis netoli Baltųjų rūmų: ant bendrijos supykęs gydytojas nušovė administratorių, šaudė iš balkono ir padegė butą

2026-11-13 10:42 / šaltinis: ELTA
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2026-11-13 10:42
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Ant pastato bendrijos supykęs daugiabučio gyventojas ketvirtadienį prestižiniame Vašingtono rajone nušovė pastato administratorių ir sužeidė dar keturis žmones, o vėliau nusišovė pats, pranešė policija. JAV sostinėje buvo surengta didelio masto teisėsaugos operacija, uždaryta dalis miesto gatvių.

JAV policija, asociatyvi nuotrauka Nenaudoti senas

Ant pastato bendrijos supykęs daugiabučio gyventojas ketvirtadienį prestižiniame Vašingtono rajone nušovė pastato administratorių ir sužeidė dar keturis žmones, o vėliau nusišovė pats, pranešė policija. JAV sostinėje buvo surengta didelio masto teisėsaugos operacija, uždaryta dalis miesto gatvių.

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Incidentas įvyko maždaug už 1,6 km į šiaurę nuo Baltųjų rūmų. Į įvykio vietą skubėjo dešimtys policijos automobilių, o virš jos skraidė policijos sraigtasparniai.

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Vašingtone siautėjęs ginkluotas užpuolikas – įpykęs daugiabučio gyventojas

Policijos dispečerinės garso įraše užfiksuota, kaip prieš pat 8 val. ryto (15 val. Lietuvos laiku) buvo pranešta apie šūvius sporto klube. Po kelių minučių įraše girdėti, kaip kvapą gaudantis policijos pareigūnas dispečeriui praneša apie ginkluotą užpuoliką ir prašo atsiųsti specialiųjų pajėgų (SWAT) komandą.

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Laikinasis Vašingtono policijos vadovas Jeffery Carrollas žurnalistams sakė, kad šūvius paleidęs 55-erių Mattas Lambertas jau kurį laiką konfliktavo su daugiabučio, kuriame turėjo butą, savininkų bendrija dėl pastato priežiūros.

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Skubiosios medicinos pagalbos gydytojas M. Lambertas Logano aikštės rajone esančio gyvenamųjų pastatų komplekso sporto klube, kuriame tuo metu buvo daug žmonių, nušovė 46-erių pastato administratorių Jamesą Stuartą. Po to M. Lambertas užsibarikadavo savo bute septintame aukšte, pasakojo J. Carrollas.

Vėliau jis iš balkono pradėjo šaudyti į apačioje buvusius žmones ir keturis sužeidė. Vieno sužeistojo būklė buvo kritinė, o kitų patirti sužalojimai pavojaus gyvybei nekėlė.

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Laikraštis „The Washington Post“, remdamasis vienos bendrovės vadovu, pranešė, kad tarp sužeistųjų buvo netoliese esančioje statybvietėje dirbusių statybininkų.

J. Carrollo teigimu, M. Lambertas mažiausiai du kartus šovė į policijos pareigūnus pro savo buto duris ir padegė butą, o tada nusišovė. Jo mirtis konstatuota įvykio vietoje.

Socialiniuose tinkluose netrukus pasirodė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti pastatą apsupę taktinę ekipuotę dėvintys, šautuvais ginkluoti policijos pareigūnai ir pro pastato išorinę sieną besiveržiančios liepsnos.

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Smulkiai aprašė savo buto problemas

J. Carrollas sakė, kad M. Lambertas dėl, jo manymu, netinkamos pastato priežiūros buvo ėmęsis teisinių veiksmų prieš daugiabučio, kuriame gyveno, savininkų bendriją.

Pranešama, kad su M. Lambertu siejamoje platformos „X“ paskyroje „@OfMiceandMold“ gausu skundų dėl pelėsio ir vandens padarytos žalos. Paskutinis įrašas, apibūdinamas kaip „manifestas“, yra inžinerinė ataskaita, kurioje smulkiai aprašomos jo buto problemos.

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Vašingtono merė Muriel Bowser pasmerkė išpuolį, kurį pavadino beprasmišku ginkluoto smurto aktu.

Šaudynės įvyko per rytinį piką. Policijai uždarius aplinkines gatves ir evakavus gyventojus, sutriko sostinės eismas.

Leidinys „The Washington Sun“ citavo sporto klubo „VIDA Fitness“ lankytoją, kuris pasakojo, kad prasidėjus šaudymui sportavo ant bėgimo takelio.

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Michaelas Carney sakė išgirdęs pokštelėjimą, o tada pamatęs ant sporto klubo grindų gulintį žmogų, kuriam buvo šauta į galvą.

„Visi tiesiog slėpėsi už vazonų su augalais ir kitų daiktų“, – leidiniui „The Sun“ sakė M. Carney.

Ketvirtadienį vėlai vakare bažnytinės bendruomenės netoli šaudymo vietos surengė budėjimus ir maldas, prie kurių prisijungė Logano aikštės rajono gyventojai.

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Laikraštis „The Washington Post“ pranešė, kad vietos valdžia dėl gaisro padarytos žalos pripažino pastatą netinkamu gyventi ir paprašė gyventojų į jį negrįžti.

Logano aikštės rajonas yra vienas brangiausių Vašingtone. Jis garsėja prabangiais restoranais ir naktinio gyvenimo vietomis, be to, netoliese įsikūrę daug užsienio valstybių ambasadų.

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