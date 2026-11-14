Istorinis susitikimas: prie vieno stalo sės Trumpas, Putinas ir Xi Jinpingas

Ketvirtadienį vyksiančiame trišaliame susitikime D. Trumpas ketina aptarti branduolinių arsenalų mažinimą, taip pat – karo su Iranu klausimą. Tačiau, JAV pareigūnų teigimu, diskutuoti apie Rusijos karą prieš Ukrainą jis neplanuoja.
Baltųjų rūmų atstovė spaudai Olivia Wales žurnalistams sakė, kad trijų šalių vadovai susitiks Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimo metu pietų Kinijos mieste.
„Prezidentas aiškiai pasakė, kad, be kita ko, aptars branduolinių ginklų mažinimą pasaulyje. Prezidentas Trumpas mano, kad jų platinimas kelia labai didelį pavojų“, – sakė O. Wales.
JAV pareigūnų teigimu, bus aptariamas vienas iš pagrindinių D. Trumpo antrosios kadencijos metu vykstančių karinių konfliktų, tačiau kitas – ne.
„Manau, prezidentas ketina trišaliame susitikime su Xi Jinpingu ir Vladimiru Putinu kalbėti apie Iraną“, – žurnalistams nuotoliu sakė aukšto rango JAV pareigūnas, pageidavęs likti neįvardytas.
Jis pridūrė, kad Vašingtonas vykdo „atskirą derybų procesą“ su Kyjivu ir Maskva, siekdamas užbaigti karą Ukrainoje. Pareigūnas turėjo omenyje pastarosiomis dienomis vykusias JAV pasiuntinių derybas su V. Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
„Kinija iš tikrųjų nedalyvauja šiame derybų procese, todėl neatrodo tinkama ten aptarinėti Ukrainos klausimą“, – pridūrė pareigūnas.
Naujoji Jalta?
Šis susitikimas primena 1945 m. Sovietų Sąjungoje vykusį Jaltos viršūnių susitikimą, kuriame tuometis JAV prezidentas Franklinas D. Rooseveltas, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Winstonas Churchillis ir Sovietų Sąjungos vadovas Josifas Stalinas nustatė pokario tvarką ir naujas teritorijų ribas Europoje po II pasaulinio karo.
V. Zelenskis perspėjo, kad Šendžene gali įvykti savotiškas XXI a. įtakos sferų „perskirstymas“, panašus į Jaltos konferenciją.
D. Trumpo administracija siekia iš naujo įtvirtinti JAV dominavimą „Vakarų pusrutulyje“ – sausį ji tai parodė suimdama Venesuelos prezidentą Nicolą Maduro. Tačiau pasaulio pasidalijimas tarp didžiųjų valstybių, kaip 1945 m., nebūtinai užtikrintų saugumą.
Ketvirtadienį D. Trumpas taip pat dalyvaus dvišaliuose darbo pietuose ir susitikime su Kinijos prezidentu. Tai bus jau ketvirtasis jų susitikimas nuo tada, kai praėjusiais metais JAV prezidentas sugrįžo į valdžią.
Tačiau atskiras dvišalis D. Trumpo ir V. Putino susitikimas nenumatytas.
JAV pareigūnų teigimu, per D. Trumpo susitikimus su Xi neketinama aptarti ir „Nvidia“ vadovo Jenseno Huango atsistatydinimo dėl nesantuokinių ryšių su moterimi, įtariama šnipinėjimu Kinijos naudai.
„Situacija, susijusi su „Nvidia“, neturėtų turėti jokios įtakos šiai kelionei“, – sakė kitas aukšto rango JAV pareigūnas.
Jungtinės Valstijos taip pat neketina aptarti jautrių lustų technologijų eksporto kontrolės priemonių, kurios buvo viena pagrindinių „Nvidia“ skandalo temų.
„Mes nesiderame dėl Amerikos eksporto kontrolės priemonių. Tai nacionalinio saugumo klausimai, kuriuos sprendžiame savo administracijoje... ir nesitikime, kad jie apskritai bus keliami per mūsų pokalbius su kinais“, – sakė antrasis pareigūnas.
Bendrovių „Tesla“ ir „SpaceX“ vadovas Elonas Muskas vyks su D. Trumpu į Kiniją, tačiau susitikime su Xi ir V. Putinu nedalyvaus, pranešė JAV pareigūnai.
D. Trumpas iš Vašingtono išvyks pirmadienį, o antradienį atvyks į Filipinus, kur dalyvaus Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) viršūnių susitikime. Po to jis vyks į Šendženą.
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