Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Istorinis susitikimas: prie vieno stalo sės Trumpas, Putinas ir Xi Jinpingas

2026-11-14 08:38 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-14 08:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas kitą savaitę Šendžene surengs pirmąjį trišalį Jungtinių Valstijų, Rusijos ir Kinijos viršūnių susitikimą, penktadienį pranešė Baltieji rūmai.

Donaldas Trumpas (Nuotr. whitehouse.gov)
GALERIJA (6)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Kinijos vadovas Xi Jinpingas kitą savaitę Šendžene surengs pirmąjį trišalį Jungtinių Valstijų, Rusijos ir Kinijos viršūnių susitikimą, penktadienį pranešė Baltieji rūmai.

REKLAMA
0

Ketvirtadienį vyksiančiame trišaliame susitikime D. Trumpas ketina aptarti branduolinių arsenalų mažinimą, taip pat – karo su Iranu klausimą. Tačiau, JAV pareigūnų teigimu, diskutuoti apie Rusijos karą prieš Ukrainą jis neplanuoja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Baltųjų rūmų atstovė spaudai Olivia Wales žurnalistams sakė, kad trijų šalių vadovai susitiks Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimo metu pietų Kinijos mieste.

REKLAMA
REKLAMA

„Prezidentas aiškiai pasakė, kad, be kita ko, aptars branduolinių ginklų mažinimą pasaulyje. Prezidentas Trumpas mano, kad jų platinimas kelia labai didelį pavojų“, – sakė O. Wales.

REKLAMA

JAV pareigūnų teigimu, bus aptariamas vienas iš pagrindinių D. Trumpo antrosios kadencijos metu vykstančių karinių konfliktų, tačiau kitas – ne.

„Manau, prezidentas ketina trišaliame susitikime su Xi Jinpingu ir Vladimiru Putinu kalbėti apie Iraną“, – žurnalistams nuotoliu sakė aukšto rango JAV pareigūnas, pageidavęs likti neįvardytas.

Jis pridūrė, kad Vašingtonas vykdo „atskirą derybų procesą“ su Kyjivu ir Maskva, siekdamas užbaigti karą Ukrainoje. Pareigūnas turėjo omenyje pastarosiomis dienomis vykusias JAV pasiuntinių derybas su V. Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

REKLAMA
REKLAMA

„Kinija iš tikrųjų nedalyvauja šiame derybų procese, todėl neatrodo tinkama ten aptarinėti Ukrainos klausimą“, – pridūrė pareigūnas.

Naujoji Jalta?

Šis susitikimas primena 1945 m. Sovietų Sąjungoje vykusį Jaltos viršūnių susitikimą, kuriame tuometis JAV prezidentas Franklinas D. Rooseveltas, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Winstonas Churchillis ir Sovietų Sąjungos vadovas Josifas Stalinas nustatė pokario tvarką ir naujas teritorijų ribas Europoje po II pasaulinio karo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

V. Zelenskis perspėjo, kad Šendžene gali įvykti savotiškas XXI a. įtakos sferų „perskirstymas“, panašus į Jaltos konferenciją.

D. Trumpo administracija siekia iš naujo įtvirtinti JAV dominavimą „Vakarų pusrutulyje“ – sausį ji tai parodė suimdama Venesuelos prezidentą Nicolą Maduro. Tačiau pasaulio pasidalijimas tarp didžiųjų valstybių, kaip 1945 m., nebūtinai užtikrintų saugumą.

REKLAMA

Ketvirtadienį D. Trumpas taip pat dalyvaus dvišaliuose darbo pietuose ir susitikime su Kinijos prezidentu. Tai bus jau ketvirtasis jų susitikimas nuo tada, kai praėjusiais metais JAV prezidentas sugrįžo į valdžią.

Tačiau atskiras dvišalis D. Trumpo ir V. Putino susitikimas nenumatytas.

JAV pareigūnų teigimu, per D. Trumpo susitikimus su Xi neketinama aptarti ir „Nvidia“ vadovo Jenseno Huango atsistatydinimo dėl nesantuokinių ryšių su moterimi, įtariama šnipinėjimu Kinijos naudai.

REKLAMA

„Situacija, susijusi su „Nvidia“, neturėtų turėti jokios įtakos šiai kelionei“, – sakė kitas aukšto rango JAV pareigūnas.

Jungtinės Valstijos taip pat neketina aptarti jautrių lustų technologijų eksporto kontrolės priemonių, kurios buvo viena pagrindinių „Nvidia“ skandalo temų.

„Mes nesiderame dėl Amerikos eksporto kontrolės priemonių. Tai nacionalinio saugumo klausimai, kuriuos sprendžiame savo administracijoje... ir nesitikime, kad jie apskritai bus keliami per mūsų pokalbius su kinais“, – sakė antrasis pareigūnas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bendrovių „Tesla“ ir „SpaceX“ vadovas Elonas Muskas vyks su D. Trumpu į Kiniją, tačiau susitikime su Xi ir V. Putinu nedalyvaus, pranešė JAV pareigūnai.

D. Trumpas iš Vašingtono išvyks pirmadienį, o antradienį atvyks į Filipinus, kur dalyvaus Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) viršūnių susitikime. Po to jis vyks į Šendženą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Liberalų akcija prie Seimo dėl pagalbinio apvaisinimo prieinamumo (ELTA nuotr.)
ELTA glaustai: pagalbinio apvaisinimo pataisos, Kinijos diplomatai Lietuvoje, energijos kainų prognozės (1)
Trumpo pasiuntinių Witkoffo ir Kushnerio vizitas Kyjive (nuotr. stop kadras)
„Būtų nuostabu“: Trumpo žentas įvertino Zelenskio ir Putino susitikimo akis į akį galimybę (2)
Kardinalus pokytis: Zelenskis pirmą sykį prabilo apie saugumo garantijas agresorei EPA
„The Telegraph“: Ukraina atmetė naują JAV pasiūlymą (16)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. www.whitehouse.gov)
„The Guardian“: JAV ir Rusija gali perbraižyti Europos saugumo sistemą (11)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų