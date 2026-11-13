Latvijos premjeras: Rusija negali kelti Europai reikalavimų dėl saugumo

JAV prezidento Donaldo Trumpo derybininkai yra pasiūlę į derybas, kuriose siekiama sustabdyti Maskvos karą prieš Ukrainą, įtraukti diskusijas dėl platesnių Europos saugumo susitarimų.
Tuo metu Rusija, regis, nori vėl iškelti savo griežtus reikalavimus atitraukti NATO, tačiau Dubline susirinkę Europos lyderiai, tarp kurių buvo ir A. Kulbergas, griežtai tam paprieštaravo.
„Europa yra karinė galia. Kariniu, ekonominiu ir lyderystės požiūriu Europa yra daug kartų galingesnė. Todėl manau, kad jie negali iš tikrųjų kelti reikalavimų“, – pareiškė A. Kulbergas agentūrai AFP po Europos Sąjungos (ES) lyderių susitikimo Dubline.
„Turėtume suprasti, kas yra kas, atsižvelgiant į dydį ir pajėgumus“, – pridūrė jis.
Europa seniai siekia vietos prie bet kokių potencialių taikos derybų stalo, teigdama, kad ant kortos pastatytas ir žemyno saugumas, o JAV pasiuntiniai ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas uždegė žalią šviesą Europos prisijungimui prie būsimų derybų.
Tačiau penktadienį Kremlius, regis, sustabdė šį planą, pareikšdamas, kad prieš priimdamas sprendimą dėl dalyvavimo nori išsiaiškinti Europos „tikruosius ketinimus ir jos pasiryžimą prisidėti“.
„Geras sprendimas“
Spaudžiami paskirti savo pasiuntinius bet kokioms būsimoms deryboms, bloko lyderiai penktadienį sutarė, kad Europai atstovaus Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija ir ES institucijos, o tai, pasak A. Kulbergo, yra „geras sprendimas“.
Priėmusi sprendimą dėl atstovavimo, dabar Europa galės sutelkti dėmesį į derybų su Rusija turinio aptarimą, penktadienį sakė ES aukšto rango pareigūnas.
Tačiau po dviejų dienų JAV tarpininkaujamų derybų Abu Dabyje A. Kulbergas netiki, kad V. Putinas siekia tikros taikos Ukrainoje.
Tos derybos baigėsi tuo, kad Rusija ir Ukraina susitarė dėl didžiausio nuo karo pradžios apsikeitimo belaisviais. A. Kulbergas tai pavadino „geru ženklu“, tačiau pažymėjo, kad to „nepakanka“.
„Jei Putinas nori tikros taikos, lai paskelbia paliaubas“, – sakė jis, ragindamas Jungtines Valstijas daryti didesnį spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų karą.
„Amerikiečiai (...) turi drąsos, todėl jie iš tikrųjų galėtų priversti Rusiją pradėti tikras taikos derybas“, – teigė Latvijos premjeras. Tai, jo teigimu, galėtų apimti sankcijas Rusijai ir „tikrų ginklų“ tiekimą Ukrainai.
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