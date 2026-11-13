Europa susitarė, kas jai atstovaus derybose dėl Ukrainos: įvardijo šalis

Dėl savo komandos kitame derybų rate sudėties Europa diskutavo po to, kai JAV pasiuntiniai ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas uždegė žalią šviesą Europos prisijungimui prie būsimų derybų.
Tačiau penktadienį Kremlius, regis, sustabdė šį planą, pareikšdamas, kad prieš priimdamas sprendimą dėl dalyvavimo nori išsiaiškinti Europos „tikruosius ketinimus ir jos pasiryžimą prisidėti“.
Lyderiai žengė į priekį
Visgi ES aukščiausiojo lygio susitikimui Dubline pirmininkavęs Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa pareiškė, kad lyderiai vis vien žengė į priekį ir parinko derybų komandą.
„Visose diskusijose, kurios lemia Ukrainos ateitį ir mūsų žemyno saugumą, Europa privalo kalbėti vienu aiškiu ir vieningu balsu“, – sakė jis.
„Galiausiai tai yra komandinis darbas“, – teigė A. Costa.
Nors Europa dabar išsprendė klausimą, kas jai atstovaus, jai taip pat reikia išspręsti klausimą, ką ji yra pasirengusi aptarti su Kremliumi.
Rusija siekia įgyvendinti savo seniai puoselėjamą norą iš naujo derėtis dėl platesnės Europos saugumo sistemos, o Kremlius, regis, nori atgaivinti griežtus reikalavimus atitraukti NATO.
„Turime sutelkti dėmesį į karo užbaigimą ir taikos pasiekimą Ukrainoje“, – sakė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen).
„Kelias į taiką nebus lengvas, tačiau, kaip ir per pastaruosius penkerius metus, liksime vieningi remdami Ukrainą ir turėdami aiškų galutinį tikslą“, – pridūrė ji.
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