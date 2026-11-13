Dar viena šalis užtrenkia duris Rusijos sportininkams: laukia draudimas

Ši Šiaurės Europos šalis ruošiasi vasarį Faluno mieste surengti pasaulio slidinėjimo čempionatą.
„Iš esmės mūsų pozicija tokia: nenorime, kad Rusijos sportininkai dalyvautų tarptautinėse varžybose Švedijoje, nes Rusija ir Putinas gali tuo pasinaudoti propagandos tikslais, o tai prisideda prie karo normalizavimo“, – naujienų agentūrai AFP sakė socialinių reikalų ir visuomenės sveikatos ministras Jakobas Forssmedas.
Jis pridūrė, kad vyriausybė rengia sprendimą, pagal kurį „Rusijos sportininkams būtų atsisakoma leisti atvykti į Švediją“. Jį ketinama pristatyti „artimiausiu metu“.
Pasak J. Forssmedo, ši priemonė įsigaliotų dar prieš prasidedant pasaulio slidinėjimo čempionatui.
Tarptautinė slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacija (FIS) leido Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti varžybose su tam tikromis sąlygomis, tarp kurių – draudimas naudoti bet kokius valstybių simbolius.
Švedijos slidinėjimo asociacija anksčiau pareiškė nesutinkanti su FIS sprendimu, tačiau ketinanti jo laikytis.
Ketvirtadienį kaimyninės Suomija ir Norvegija taip pat pristatė priemones, kuriomis siekiama neleisti Rusijos sportininkams dalyvauti varžybose šiose šalyse.
Uždraudė Rusijos sportininkams dalyvauti varžybose
Po 2022 m. Rusijos invazijos į Ukrainą kelios tarptautinės sporto organizacijos uždraudė Rusijos sportininkams dalyvauti varžybose, tačiau kai kurios jų ilgainiui pradėjo švelninti apribojimus.
„Problemą dar labiau išryškino keli tarptautinių federacijų sprendimai, todėl valstybėms tapo dar aktualiau spręsti šį klausimą“, – sakė J. Forssmedas.
Jis pridūrė, kad „Rusijos sportas yra glaudžiai susijęs su Rusijos valstybės valdžios institucijomis“, todėl sporto negalima atskirti nuo Rusijos valstybės veiksmų.
Spalio 30 d. Sporto arbitražo teismo (CAS) sprendimas atvėrė galimybę kitais metais į pasaulio čempionatus sugrįžti Rusijos vyrų ir moterų ledo ritulio rinktinėms.
Tą pačią dieną Švedijos vyriausybė paragino Europos Sąjungą sugriežtinti vizų išdavimo taisykles Rusijai ir Baltarusijai atstovaujantiems sportininkams.
Stokholmo teigimu, kol tęsiasi karas Ukrainoje, negalima normalizuoti Rusijos ir Baltarusijos sportininkų dalyvavimo tarptautinėse varžybose.
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