Iš parduotuvės negrįžusi 16-metė ukrainietė rasta negyva: paaiškėjo kraupios detalės

Kaip rašo „Hart van Nederland“, merginos kūnas buvo rastas vandens telkinyje netoli vietos, kurioje ji buvo paskutinį kartą matyta. Policija aiškinasi tikslias mirties aplinkybes, tačiau kol kas nusikaltimo požymių nenustatė.
„Šiuo metu nėra jokių požymių, rodančių, kad buvo įvykdytas nusikaltimas“, – žurnalistams sakė policijos atstovas.
Į paieškas policija pasitelkė daugybę specialiųjų tarnybų.
Vandens telkinys buvo tiriamas povandeniniu dronu, o teritorija iš oro apžiūrėta sraigtasparniu.
Ukrainietės nužudymas JAV
Praėjusiais metais JAV viešajame transporte buvo nužudyta 23 metų ukrainietė pabėgėlė Iryna Zarutska.
Šis nusikaltimas sulaukė didelio atgarsio ir paskatino diskusijas apie viešojo transporto saugumą JAV. Vėliau įtariamasis buvo oficialiai pripažintas psichiškai nepakaltinamu ir negalinčiu dalyvauti teismo procese.
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