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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Iš parduotuvės negrįžusi 16-metė ukrainietė rasta negyva: paaiškėjo kraupios detalės

2026-11-13 19:06 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-13 19:06
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Po dviejų dienų paieškų Nyderlandų pareigūnai aptiko 16-metės ukrainietės Alinos Aleksejevos kūną. Mergina dingo lapkričio 9 dieną Vorkumo mieste, kai negrįžo iš parduotuvės. Visą šį laiką ji buvo ieškoma – policija buvo paskelbusi jos paiešką ir išplatinusi merginos aprašymą.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Po dviejų dienų paieškų Nyderlandų pareigūnai aptiko 16-metės ukrainietės Alinos Aleksejevos kūną. Mergina dingo lapkričio 9 dieną Vorkumo mieste, kai negrįžo iš parduotuvės. Visą šį laiką ji buvo ieškoma – policija buvo paskelbusi jos paiešką ir išplatinusi merginos aprašymą.

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Kaip rašo „Hart van Nederland“, merginos kūnas buvo rastas vandens telkinyje netoli vietos, kurioje ji buvo paskutinį kartą matyta. Policija aiškinasi tikslias mirties aplinkybes, tačiau kol kas nusikaltimo požymių nenustatė.

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„Šiuo metu nėra jokių požymių, rodančių, kad buvo įvykdytas nusikaltimas“, – žurnalistams sakė policijos atstovas.

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Į paieškas policija pasitelkė daugybę specialiųjų tarnybų.

Vandens telkinys buvo tiriamas povandeniniu dronu, o teritorija iš oro apžiūrėta sraigtasparniu.

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Ukrainietės nužudymas JAV

Praėjusiais metais JAV viešajame transporte buvo nužudyta 23 metų ukrainietė pabėgėlė Iryna Zarutska.

Šis nusikaltimas sulaukė didelio atgarsio ir paskatino diskusijas apie viešojo transporto saugumą JAV. Vėliau įtariamasis buvo oficialiai pripažintas psichiškai nepakaltinamu ir negalinčiu dalyvauti teismo procese.

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