Latvių ekspertas atskleidė, ko siekia Putinas

Kaip pranešta, per Abu Dabyje vykusias derybas Rusijos atstovai Europos diplomatams pristatė „naujos Europos saugumo tvarkos“ idėjas. Pagal jas, be kita ko, Suomija turėtų pasitraukti iš NATO, o Aljansas atsisakyti savo bazių Baltijos valstybėse, penktadienį, remdamasis savais šaltiniais, pranešė Vokietijos laikraštis „Bild“.
Ekspertas mano, kad Rusijos pasiūlymai yra apskritai neįgyvendinami. M. Andžanas pripažino, kad diskutuoti tokiais klausimais nemalonu, o galimų JAV prezidento Donaldo Trumpo veiksmų šiuo metu neįmanoma patikimai prognozuoti.
Geopolitikos tyrimų centro direktorius Rusijos pasiūlymus apibūdino kaip diktatoriaus Vladimiro Putino svajonę – užtikrinti, kad Rusija, kaip Sovietų Sąjungos teisių perėmėja, galėtų spręsti dėl buvusių sovietinių respublikų narystės aljansuose ir jų saugumo organizavimo.
M. Andžanas abejojo, ar pati Rusija tiki, kad tokius reikalavimus būtų galima įgyvendinti. Jo nuomone, veikiau tai derybinė taktika – keliant maksimalistinius reikalavimus siekiama galiausiai išsiderėti kokią nors nuolaidą, pavyzdžiui, dėl teritorijų arba Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dydžio.
Rusijos siekis pakeisti Europos saugumo tvarką nėra kažkas naujo
Ekspertas pabrėžė, kad toks Rusijos siekis pakeisti Europos saugumo tvarką nėra kažkas naujo. 2008 m. tuometinis Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas pasiūlė sudaryti naują Europos saugumo sutartį, o 2021 m. panašių pasiūlymų pateikė ir V. Putinas. Pasak eksperto, abiem atvejais siekta suteikti Rusijai teisę daryti įtaką kitų šalių narystei aljansuose ir pajėgų dislokavimui netoli Rusijos sienų.
M. Andžanas priminė, kad 2021 m. pasiūlymuose reikalauta sustabdyti tolesnę NATO plėtrą, neleisti Ukrainai įstoti į Aljansą, taip pat sumažinti arba išvesti kitų NATO valstybių pajėgas iš šalių, kurios 1997 m. nepriklausė Aljansui.
Vertindamas galimą JAV poziciją, M. Andžanas neatmetė, kad D. Trumpas gali būti linkęs atsižvelgti į Rusijos argumentus. Jo nuomone, V. Putinas gali tikėtis NATO pajėgų skaičiaus sumažinimo, tolesnės Aljanso plėtros sustabdymo arba, Rusijos požiūriu, mažiau provokuojančių karinių pratybų.
M. Andžanas dabartines derybas dėl karo Ukrainoje užbaigimo strateginiu lygmeniu įvertino kaip beprasmes. Jo nuomone, Rusijos delegacija kartoja maksimalistinius Maskvos reikalavimus, o techniniu lygmeniu susitarimo neįmanoma parengti, kol aukščiausia Rusijos vadovybė pateiks atitinkamus nurodymus dėl taikos. Eksperto vertinimu, Ukraina derybose dalyvauja pirmiausia siekdama dar labiau nesupykdyti D. Trumpo.
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